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США не содействуют атакам ВСУ по объектам внутри России, заявил Белый дом - РИА Новости, 22.03.2024
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21:52 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ssha-1935061767.html
США не содействуют атакам ВСУ по объектам внутри России, заявил Белый дом
США не содействуют атакам ВСУ по объектам внутри России, заявил Белый дом - РИА Новости, 22.03.2024
США не содействуют атакам ВСУ по объектам внутри России, заявил Белый дом
США не поощряют и не содействуют атакам ВСУ по целям на территории, которую они признают российской, заявил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:52
2024-03-22T21:52
в мире
сша
украина
джон кирби
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не поощряют и не содействуют атакам ВСУ по целям на территории, которую они признают российской, заявил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. "Как мы уже заявляли, мы не поощряем и не содействуем проведению атак внутри российской территории", - сказал Кирби в ходе брифинга. Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос, соответствуют ли действительности публикации о том, что США просят Украину не наносить удары по объектам российской энергоинфраструктуры во избежание скачков цен на нефть на мировом рынке.
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1935031338.html
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в мире, сша, украина, джон кирби, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины
США не содействуют атакам ВСУ по объектам внутри России, заявил Белый дом

Кирби: США не содействуют атакам ВСУ по объектам энергоинфраструктуры России

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не поощряют и не содействуют атакам ВСУ по целям на территории, которую они признают российской, заявил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.
"Как мы уже заявляли, мы не поощряем и не содействуем проведению атак внутри российской территории", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос, соответствуют ли действительности публикации о том, что США просят Украину не наносить удары по объектам российской энергоинфраструктуры во избежание скачков цен на нефть на мировом рынке.
 
В миреСШАУкраинаДжон КирбиВооруженные силы Украины
 
 
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