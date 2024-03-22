https://ria.ru/20240322/ssha-1935061767.html

США не содействуют атакам ВСУ по объектам внутри России, заявил Белый дом

США не содействуют атакам ВСУ по объектам внутри России, заявил Белый дом - РИА Новости, 22.03.2024

США не содействуют атакам ВСУ по объектам внутри России, заявил Белый дом

США не поощряют и не содействуют атакам ВСУ по целям на территории, которую они признают российской, заявил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:52

2024-03-22T21:52

2024-03-22T21:52

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украина

джон кирби

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США не поощряют и не содействуют атакам ВСУ по целям на территории, которую они признают российской, заявил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. "Как мы уже заявляли, мы не поощряем и не содействуем проведению атак внутри российской территории", - сказал Кирби в ходе брифинга. Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос, соответствуют ли действительности публикации о том, что США просят Украину не наносить удары по объектам российской энергоинфраструктуры во избежание скачков цен на нефть на мировом рынке.

https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1935031338.html

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в мире, сша, украина, джон кирби, вооруженные силы украины