https://ria.ru/20240322/ssha-1934826635.html

В США дело бостонского террориста вернули нижней инстанции

В США дело бостонского террориста вернули нижней инстанции - РИА Новости, 22.03.2024

В США дело бостонского террориста вернули нижней инстанции

Апелляционный суд в США вернул дело бостонского террориста Джохара Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни, следует из... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:25

2024-03-22T01:25

2024-03-22T01:25

в мире

бостон

сша

джохар царнаев

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Апелляционный суд в США вернул дело бостонского террориста Джохара Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни, следует из судебного документа. Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых - о предвзятости двух присяжных по его делу. "Мы возвращаем это дело в окружной суд, чтобы определить, следовало ли отстранить кого-то из присяжных по причине предвзятости", - говорится в документе. Как отмечается, если расследование покажет, что "кто-то из присяжных должен был быть отстранен из-за предвзятости", Царнаев будет иметь право на новое разбирательство. "И даже в этом случае, мы еще раз подчеркиваем, единственным вопросом во время этого разбирательства будет - положена ли ему смертна казнь; независимо от итогов разбирательства, он проведет остаток своей жизни в тюрьме", - добавляется там же. Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован. На процессе Царнаев признался в подготовке теракта, но возложил вину на старшего брата, заявив, что находился под его влиянием. В 2020 году апелляционный суд отменил приговор, согласившись с доводами защиты о том, что проведение процесса в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных. В марте 2022 года Верховный суд США восстановил смертный приговор Царнаеву.

https://ria.ru/20240302/kriminal-1930513577.html

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в мире, бостон, сша, джохар царнаев