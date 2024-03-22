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В США дело бостонского террориста вернули нижней инстанции - РИА Новости, 22.03.2024
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01:25 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ssha-1934826635.html
В США дело бостонского террориста вернули нижней инстанции
В США дело бостонского террориста вернули нижней инстанции - РИА Новости, 22.03.2024
В США дело бостонского террориста вернули нижней инстанции
Апелляционный суд в США вернул дело бостонского террориста Джохара Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни, следует из... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:25
2024-03-22T01:25
в мире
бостон
сша
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Апелляционный суд в США вернул дело бостонского террориста Джохара Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни, следует из судебного документа. Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых - о предвзятости двух присяжных по его делу. "Мы возвращаем это дело в окружной суд, чтобы определить, следовало ли отстранить кого-то из присяжных по причине предвзятости", - говорится в документе. Как отмечается, если расследование покажет, что "кто-то из присяжных должен был быть отстранен из-за предвзятости", Царнаев будет иметь право на новое разбирательство. "И даже в этом случае, мы еще раз подчеркиваем, единственным вопросом во время этого разбирательства будет - положена ли ему смертна казнь; независимо от итогов разбирательства, он проведет остаток своей жизни в тюрьме", - добавляется там же. Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован. На процессе Царнаев признался в подготовке теракта, но возложил вину на старшего брата, заявив, что находился под его влиянием. В 2020 году апелляционный суд отменил приговор, согласившись с доводами защиты о том, что проведение процесса в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных. В марте 2022 года Верховный суд США восстановил смертный приговор Царнаеву.
https://ria.ru/20240302/kriminal-1930513577.html
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в мире, бостон, сша, джохар царнаев
В мире, Бостон, США, Джохар Царнаев
В США дело бостонского террориста вернули нижней инстанции

Дело Царнаева вернули нижней инстанции, возможен пересмотр смертного приговора

© AP Photo / The Lowell Sun & Robin Young, FileТамерлан и Джохар Царнаевы
Тамерлан и Джохар Царнаевы - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / The Lowell Sun & Robin Young, File
Тамерлан и Джохар Царнаевы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Апелляционный суд в США вернул дело бостонского террориста Джохара Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни, следует из судебного документа.
Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых - о предвзятости двух присяжных по его делу.
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"Мы возвращаем это дело в окружной суд, чтобы определить, следовало ли отстранить кого-то из присяжных по причине предвзятости", - говорится в документе.
Как отмечается, если расследование покажет, что "кто-то из присяжных должен был быть отстранен из-за предвзятости", Царнаев будет иметь право на новое разбирательство.
"И даже в этом случае, мы еще раз подчеркиваем, единственным вопросом во время этого разбирательства будет - положена ли ему смертна казнь; независимо от итогов разбирательства, он проведет остаток своей жизни в тюрьме", - добавляется там же.
Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован.
На процессе Царнаев признался в подготовке теракта, но возложил вину на старшего брата, заявив, что находился под его влиянием. В 2020 году апелляционный суд отменил приговор, согласившись с доводами защиты о том, что проведение процесса в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных. В марте 2022 года Верховный суд США восстановил смертный приговор Царнаеву.
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