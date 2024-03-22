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Власти 16 штатов США подали иск в суд против Байдена
Власти 16 штатов США подали иск в суд против Байдена - РИА Новости, 22.03.2024
Власти 16 штатов США подали иск в суд против Байдена
Власти 16 американских штатов подали иск в суд против президента США Джо Байдена, требуя отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:26
2024-03-22T00:26
2024-03-22T00:26
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Власти 16 американских штатов подали иск в суд против президента США Джо Байдена, требуя отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны, говорится в обнародованных в четверг документах окружного суда штата Луизиана. Согласно документу, истцами по данному иску выступили генеральные прокуроры штатов Луизиана, Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Канзас, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг. "Односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок", - заявил по данному поводу генпрокурор крупнейшего в стране газодобывающего штата Техаса Кен Пэкстон, обнародовавший на своей веб-странице копию судебного иска. Он выразил уверенность в том, что указ Байдена приведет к оттоку инвестиций в миллиарды долларов, ограничит возможности зависящих от экспорта данного вида сырья регионов США сократить финансирование правительственных программ и вынудит производителей сжигать излишки, вместо того, чтобы поставлять их на рынок.
https://ria.ru/20231223/gaz-1917670504.html
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в мире, техас, сша, луизиана, джо байден
В мире, Техас, США, Луизиана, Джо Байден
Власти 16 штатов США подали иск в суд против Байдена
В 16 штатах потребовали от Байдена разрешить одобрение контрактов на экспорт СПГ
ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Власти 16 американских штатов подали иск в суд против президента США Джо Байдена, требуя отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны, говорится в обнародованных в четверг документах окружного суда штата Луизиана.
Согласно документу, истцами по данному иску выступили генеральные прокуроры штатов Луизиана, Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Канзас, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.
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"Односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок", - заявил по данному поводу генпрокурор крупнейшего в стране газодобывающего штата Техаса Кен Пэкстон, обнародовавший на своей веб-странице копию судебного иска.
Он выразил уверенность в том, что указ Байдена приведет к оттоку инвестиций в миллиарды долларов, ограничит возможности зависящих от экспорта данного вида сырья регионов США сократить финансирование правительственных программ и вынудит производителей сжигать излишки, вместо того, чтобы поставлять их на рынок.
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