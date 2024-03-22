https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934937105.html
ВС России отразили десять контратак ВСУ на Донецком направлении за неделю
ВС России отразили десять контратак ВСУ на Донецком направлении за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
ВС России отразили десять контратак ВСУ на Донецком направлении за неделю
Российские войска за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, взяли под контроль железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:34
2024-03-22T14:34
2024-03-22T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406428_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_30082a16281d678ce7de659ae926f6a1.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские войска за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, взяли под контроль железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР, отразили 10 атак, ВСУ потеряли более 1885 военных, шесть танков, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождена железнодорожная станция Алебастровая Донецкой Народной Республики и улучшено положение по переднему краю", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой, танковой, двух аэромобильных, четырех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Красное, Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, Константиновка и Георгиевка ДНР."Отражены десять контратак штурмовых групп 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю составили более 1885 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3dd923ad8ab4e61d4d0daeb15b76282b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили десять контратак ВСУ на Донецком направлении за неделю
МО РФ: на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 1885 военных