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Минобороны рассказало об освобождении Мирного на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 22.03.2024 (обновлено: 14:42 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934936674.html
Минобороны рассказало об освобождении Мирного на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало об освобождении Мирного на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024
Минобороны рассказало об освобождении Мирного на Южнодонецком направлении
Российские подразделения на южно-донецком направлении освободили населенный пункт Мирное, отразили пять контратак, уничтожив более 935 украинских военных, три... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:33
2024-03-22T14:42
специальная военная операция на украине
мирный
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские подразделения на южно-донецком направлении освободили населенный пункт Мирное, отразили пять контратак, уничтожив более 935 украинских военных, три танка, 11 бронированных машин и семь орудия, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю. Кроме того, нанесено поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 935-ти военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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мирный, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мирный, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Минобороны рассказало об освобождении Мирного на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России освободили Мирное на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские подразделения на южно-донецком направлении освободили населенный пункт Мирное, отразили пять контратак, уничтожив более 935 украинских военных, три танка, 11 бронированных машин и семь орудия, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю. Кроме того, нанесено поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 935-ти военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеМирныйВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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