https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934936674.html

Минобороны рассказало об освобождении Мирного на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало об освобождении Мирного на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024

Минобороны рассказало об освобождении Мирного на Южнодонецком направлении

Российские подразделения на южно-донецком направлении освободили населенный пункт Мирное, отразили пять контратак, уничтожив более 935 украинских военных, три... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:33

2024-03-22T14:33

2024-03-22T14:42

специальная военная операция на украине

мирный

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408875_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_bb79dadd1c68531b93e4b368055624db.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские подразделения на южно-донецком направлении освободили населенный пункт Мирное, отразили пять контратак, уничтожив более 935 украинских военных, три танка, 11 бронированных машин и семь орудия, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю. Кроме того, нанесено поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 935-ти военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

мирный

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мирный, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область