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Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
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14:28 22.03.2024 (обновлено: 14:59 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934935367.html
Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю
Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:28
2024-03-22T14:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по мирным населенным пунктам на территории России "не останутся безнаказанными".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю

МО: ВС России с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
«
"С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по мирным населенным пунктам на территории России "не останутся безнаказанными".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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