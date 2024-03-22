https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934935367.html

Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю

Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.03.2024

Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:28

2024-03-22T14:28

2024-03-22T14:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по мирным населенным пунктам на территории России "не останутся безнаказанными".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф