https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934935367.html
Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю
Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:28
2024-03-22T14:28
2024-03-22T14:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 49 ударов по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по мирным населенным пунктам на территории России "не останутся безнаказанными".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ за неделю
МО: ВС России с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ