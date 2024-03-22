https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934840979.html

Российские войска поразили танковый завод в Харькове, заявили в подполье

Российские войска поразили танковый завод в Харькове, заявили в подполье - РИА Новости, 22.03.2024

Российские войска поразили танковый завод в Харькове, заявили в подполье

Российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения и двум ТЭЦ, рассказал РИА Новости координатор Николаевского... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:47

2024-03-22T07:47

2024-03-22T10:14

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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения и двум ТЭЦ, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Рано утром 22 марта по военным объектам и объектам энергоструктуры был нанесен мощнейший удар, жители насчитали около 20 прилетов, атака продолжаются. Горит ТЭЦ № 5, ТЭЦ № 3. Нет света, воды, отопления", — сказал собеседник агентства.Под удар могло попасть руководство ВСУ, отвечающее за нападения на Белгородскую область, и группа иностранных наемников, добавил Лебедев.Завод, по которому нанесли удар, ремонтирует танки, преимущественно иностранные.По всему Харькову слышны звуки сирен, жителям не советуют до обеда выходить из дома, многие кварталы перекрыли.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934838272.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934840152.html

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Координатор Николаевского подполья об ударах ВС России по танковому заводу в Харькове Входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также две ТЭЦ были поражены российским ракетным ударом утром в пятницу, под удар могли попасть украинские офицеры, занимающиеся нападениями на Белгородскую область, и группа иностранных наемников, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег 2024-03-22T07:47 true PT0M56S

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харьков, белгород, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, белгородская область, россия