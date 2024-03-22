https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934839545.html

В Винницкой области повредили объект инфраструктуры, пишут СМИ

В Винницкой области повредили объект инфраструктуры, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024

В Винницкой области повредили объект инфраструктуры, пишут СМИ

Объект критической инфраструктуры поврежден на территории Винницкой области, сообщает сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:20

2024-03-22T07:20

2024-03-22T07:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на территории Винницкой области, сообщает сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные власти. "В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры", - сообщает издание в своем Telegram-канале. Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

винницкая область

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в мире, винницкая область, украина