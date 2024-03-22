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В Винницкой области повредили объект инфраструктуры, пишут СМИ
В Винницкой области повредили объект инфраструктуры, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
В Винницкой области повредили объект инфраструктуры, пишут СМИ
Объект критической инфраструктуры поврежден на территории Винницкой области, сообщает сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:20
2024-03-22T07:20
2024-03-22T07:20
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на территории Винницкой области, сообщает сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные власти. "В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры", - сообщает издание в своем Telegram-канале. Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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в мире, винницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина
В Винницкой области повредили объект инфраструктуры, пишут СМИ
"Зеркало недели": в Винницкой области повредили объект инфраструктуры