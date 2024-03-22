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Подразделения ВСУ обвинили Зеленского в поражениях, сообщил источник - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 22.03.2024 (обновлено: 09:48 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934835453.html
Подразделения ВСУ обвинили Зеленского в поражениях, сообщил источник
Подразделения ВСУ обвинили Зеленского в поражениях, сообщил источник - РИА Новости, 22.03.2024
Подразделения ВСУ обвинили Зеленского в поражениях, сообщил источник
Бойцы элитных подразделений украинских войск возложили ответственность за будущие поражения на фронте на президента Владимира Зеленского и новое командование... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:03
2024-03-22T09:48
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
служба безопасности украины
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бойцы элитных подразделений украинских войск возложили ответственность за будущие поражения на фронте на президента Владимира Зеленского и новое командование ВСУ, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.Агентство получило доступ к аудиосообщениям участников закрытого чата ParaBelum в Telegram. В нем общаются представители ВСУ, СБУ и националистических батальонов."Реально, Шойгу завтра позвонит Сырскому и скажет: Сырский сдавайся, тебе не победить. Сырский скажет "русские не сдаются" и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак. Уволили самых адекватных. Отправили в отставку тех, у кого голова на плечах", — говорит один из участников беседы. Другой участник чата добавил, что украинские войска находятся "на краю пропасти" и призвал принять "решение". "Мы имеем смену, которая на порядки худшего качества. Как офицеры, люди и вообще — это полная "шляпа". Это звоночек к тому, что следующий этап войны мы проигрываем. Без снарядов, без адекватных тактических генералов, без позиций, без окопов. Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский — эти парни вас доведут до "победы". Ни одного украинца среди них нет", — добавил он.Из ранее опубликованной переписки в чате ParaBelum следует, что его участники не исключают силового захвата Верховной рады и создания политической партии с боевым крылом. Кроме того, в группе активно обсуждается свержение действующей власти.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Подразделения ВСУ обвинили Зеленского в поражениях, сообщил источник

Элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в грядущих неудачах на фронте

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бойцы элитных подразделений украинских войск возложили ответственность за будущие поражения на фронте на президента Владимира Зеленского и новое командование ВСУ, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Агентство получило доступ к аудиосообщениям участников закрытого чата ParaBelum в Telegram. В нем общаются представители ВСУ, СБУ и националистических батальонов.
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"Реально, Шойгу завтра позвонит Сырскому и скажет: Сырский сдавайся, тебе не победить. Сырский скажет "русские не сдаются" и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак. Уволили самых адекватных. Отправили в отставку тех, у кого голова на плечах", — говорит один из участников беседы.
Другой участник чата добавил, что украинские войска находятся "на краю пропасти" и призвал принять "решение".
"Мы имеем смену, которая на порядки худшего качества. Как офицеры, люди и вообще — это полная "шляпа". Это звоночек к тому, что следующий этап войны мы проигрываем. Без снарядов, без адекватных тактических генералов, без позиций, без окопов. Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский — эти парни вас доведут до "победы". Ни одного украинца среди них нет", — добавил он.
Из ранее опубликованной переписки в чате ParaBelum следует, что его участники не исключают силового захвата Верховной рады и создания политической партии с боевым крылом. Кроме того, в группе активно обсуждается свержение действующей власти.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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