https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832961.html

Экипаж Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском

Экипаж Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 22.03.2024

Экипаж Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском

Танковый экипаж Т-90М "Прорыв" ивановских десантников, уничтожил пункт управления БПЛА украинских войск на Артемовском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:10

2024-03-22T05:10

2024-03-22T05:10

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россия

воздушно-десантные войска россии

т-90м

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Танковый экипаж Т-90М "Прорыв" ивановских десантников, уничтожил пункт управления БПЛА украинских войск на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчетами БПЛА ВДВ был обнаружен в заброшенном здании пункт управления беспилотной авиацией, откуда запускались и управлялись как разведывательные, так и ударные беспилотники", - рассказали в МО РФ. Сообщается, что координаты цели были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить пункт управления огнем из танка Т-90М "Прорыв", действующего в составе ивановских десантников. "Танковый экипаж оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты украинских военных и точным огнем из 125-миллиметровой пушки, с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 километров уничтожил пункт управления БПЛА", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что пункт управления был уничтожен, противник понес потери.

https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, т-90м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность