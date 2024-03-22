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Экипаж Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832961.html
Экипаж Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском
Экипаж Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 22.03.2024
Экипаж Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском
Танковый экипаж Т-90М "Прорыв" ивановских десантников, уничтожил пункт управления БПЛА украинских войск на Артемовском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:10
2024-03-22T05:10
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
т-90м
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Танковый экипаж Т-90М "Прорыв" ивановских десантников, уничтожил пункт управления БПЛА украинских войск на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчетами БПЛА ВДВ был обнаружен в заброшенном здании пункт управления беспилотной авиацией, откуда запускались и управлялись как разведывательные, так и ударные беспилотники", - рассказали в МО РФ. Сообщается, что координаты цели были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить пункт управления огнем из танка Т-90М "Прорыв", действующего в составе ивановских десантников. "Танковый экипаж оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты украинских военных и точным огнем из 125-миллиметровой пушки, с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 километров уничтожил пункт управления БПЛА", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что пункт управления был уничтожен, противник понес потери.
https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, т-90м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Т-90М, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Экипаж Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском

МО: экипаж Т-90М "Прорыв" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Танковый экипаж Т-90М "Прорыв" ивановских десантников, уничтожил пункт управления БПЛА украинских войск на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчетами БПЛА ВДВ был обнаружен в заброшенном здании пункт управления беспилотной авиацией, откуда запускались и управлялись как разведывательные, так и ударные беспилотники", - рассказали в МО РФ.
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Сообщается, что координаты цели были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить пункт управления огнем из танка Т-90М "Прорыв", действующего в составе ивановских десантников.
"Танковый экипаж оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты украинских военных и точным огнем из 125-миллиметровой пушки, с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 километров уничтожил пункт управления БПЛА", - пояснили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что пункт управления был уничтожен, противник понес потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-десантные войска РоссииТ-90МВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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