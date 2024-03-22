https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

Сотни убитых в приграничье. ВСУ оголили фронт ради безнадежного наступления

Сотни убитых в приграничье. ВСУ оголили фронт ради безнадежного наступления - РИА Новости, 22.03.2024

Сотни убитых в приграничье. ВСУ оголили фронт ради безнадежного наступления

Противник пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области, чтобы сорвать в стране президентские выборы, однако ничего не добился. На остальной линии боевого РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:01

безопасность

россия

донецк

марьинка (днр)

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. Противник пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области, чтобы сорвать в стране президентские выборы, однако ничего не добился. На остальной линии боевого соприкосновения ВСУ по-прежнему в глухой обороне. Российская армия, заняв в Донбассе ряд важных населенных пунктов, отодвинула фронт еще дальше от Донецка. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.Самоубийственное наступлениеВСУ и боевики так называемого "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* пытаются зайти крупными силами на территорию России с 10 марта. Это не вылазки диверсионно-разведывательных групп, а скорее полноценная общевойсковая операция. Киев перебросил к границе бронетехнику, ствольную и реактивную артиллерию, вертолеты армейской авиации.Спрятать эту "армию вторжения" от российской разведки не удалось. По местам сосредоточения войск на украинской территории наносятся постоянные удары. Бьют гаубицами, фугасными авиабомбами, дронами-камикадзе, не позволяя противнику выстроиться в боевые порядки и организованно перейти в наступление. К границе с тяжелыми потерями приблизились лишь отдельные подразделения ВСУ и РДК*. Основные бои развернулись у погранперехода "Сподарюшино" и населенного пункта Козинки.Российская группировка прикрытия государственной границы и бойцы погранвойск ФСБ раз за разом отбрасывали атакующих. ВСУ, потерпев поражение на поле боя, привычно принялись обстреливать население белгородской области. С 10 марта в регионе, по словам губернатора Владимира Гладкова, погибли 16 мирных жителей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Обстрелы продолжаются, однако в последние дни крупных попыток прорыва противник уже не предпринимал.Сказываются тяжелые потери: больше тысячи бойцов убитыми и ранеными, десятки единиц бронетехники, включая американские БМП "Брэдли", гаубицы, РСЗО, артиллерийские радары и даже вертолет Ми-8, с которого пытались высадить тактический десант. Объяснить такие жертвы военной целесообразностью невозможно — противник не добился ровным счетом ничего. А уничтоженные в самоубийственных атаках техника и солдаты очень бы пригодились Киеву на других участках фронта, где российская армия завладела инициативой.Отодвинуть от ДонецкаНаибольший прогресс — на авдеевском участке Донецкого направления. Несколько дней назад освободили Орловку. Этот населенный пункт был важным узлом логистики ВСУ, через который снабжали группировку, засевшую в Авдеевке. Потом село стало укрепрайоном на второй линии обороны ВСУ по рубежу Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Российские подразделения уже вошли в Бердычи и Тоненькое, ведут там бои. Именно в этих местах ВСУ потеряли уже как минимум четыре американских танка "Абрамс".Западнее — чистое поле на пять километров, без траншей, дотов и капитальных сооружений. Вероятно, следующий рубеж, за который попытаются зацепиться ВСУ, — Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Оттуда обстреливать Донецк сложнее: расстояние от "передка" до центра столицы ДНР — больше 30 километров.Есть успехи и на марьинском участке Донецкого направления, где российская армия взяла под контроль поселок Невельское, расположенный в 15 километрах к западу от Донецка и 14 — к северу от Марьинки. Этот населенный пункт — важный узел во второй линии так называемого большого донбасского укрепрайона ВСУ, бои за него начались еще прошлым летом, сразу после освобождения поселка Пески. Теперь российские части прикроют фланг группировки, наступающей на Авдеевском направлении, и выйдут с севера на Красногоровку.Южнее передовые подразделения прорываются к Новомихайловке и Константиновке. Западнее Марьинки не прекращаются ожесточенные бои за Георгиевку. На днях здесь организованно сдались 18 украинских военнослужащих с офицером, что свидетельствует о низком боевом духе и высоких потерях в рядах ВСУ. Успех в Георгиевке позволит выйти на очередной важный логистический узел — Курахово.Это перережет линии снабжения украинской группировки в Угледаре, который находится на возвышенности. Незаметно к нему приблизиться невозможно. Нужно взять город в клещи и вынудить противника отступить. То есть, по сути, повторить авдеевский сценарий.На артемовском участке Донецкого направления серьезных изменений нет. Передовые российские части продолжают двигаться на запад к Часову Яру, пытаясь выбить противника из Ивановского и Богдановки.Бои местного значенияНа Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии наступают с запада и юга на село Работино, которое ВСУ ценой больших потерь заняли осенью. Также наметился прогресс северо-западнее Вербового. Главная цель здесь — вернуть утраченные позиции и выйти на Орехов, важный транспортный и железнодорожный узел, обеспечивающий всю логистику ВСУ на этом участке. Противник подтягивает резервы из Запорожья.Под Херсоном артиллерия и авиация добивают небольшой плацдарм в районе Крынок, куда Киев перебрасывает подкрепления через Днепр. Окопавшихся здесь можно было бы сбросить в реку одним мощным ударом пехотных частей при поддержке бронетехники, однако Минобороны бережет личный состав: ВСУ активно используют дроны-камикадзе и артиллерию, бьющую с более высокого правого берега. А киевский режим по-прежнему "утилизирует" на крошечном клочке земли своих солдат без каких-либо перспектив.На Луганском направлении — жесткие встречные бои в Серебрянском лесном массиве южнее Дибровы. Российская армия атакует по линии Терны — Ямполовка — Торское, чтобы выйти к каскаду водохранилищ на левом берегу реки Жеребец. Основная цель на этом участке — Красный Лиман. Севернее продолжается медленное наступление на Купянск — идут бои под Синьковкой северо-западнее города.Бесплодными попытками вторгнуться в приграничье Киев оказал Москве большую услугу. ВСУ понесли тяжелые потери, а россияне в период выборов, вопреки надеждам киевских стратегов, еще сильнее сплотились вокруг действующей власти.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

россия

донецк

марьинка (днр)

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безопасность, россия, донецк, марьинка (днр), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф