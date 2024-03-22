https://ria.ru/20240322/sovbez-1934935017.html
Путин предложил Совбезу обсудить меры по борьбе с неонацизмом
Путин предложил Совбезу обсудить меры по борьбе с неонацизмом - РИА Новости, 22.03.2024
Путин предложил Совбезу обсудить меры по борьбе с неонацизмом
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:26
2024-03-22T14:26
2024-03-22T14:32
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма."В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Мы отдаем себе отчет в том, что это такое, и насколько это важно в контексте сегодняшних событий", - сказал Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, безопасность, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить меры по борьбе с неонацизмом
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с распространением идей неонацизма
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма.
"В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Мы отдаем себе отчет в том, что это такое, и насколько это важно в контексте сегодняшних событий", - сказал Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.
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