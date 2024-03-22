https://ria.ru/20240322/sovbez-1934935017.html

Путин предложил Совбезу обсудить меры по борьбе с неонацизмом

Путин предложил Совбезу обсудить меры по борьбе с неонацизмом - РИА Новости, 22.03.2024

Путин предложил Совбезу обсудить меры по борьбе с неонацизмом

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:26

2024-03-22T14:26

2024-03-22T14:32

владимир путин

россия

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма."В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Мы отдаем себе отчет в том, что это такое, и насколько это важно в контексте сегодняшних событий", - сказал Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, совет безопасности рф