https://ria.ru/20240322/sovbez-1934904300.html

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 22.03.2024

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:56

2024-03-22T12:56

2024-03-22T13:03

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Рабочий день, который он проводит в Ново-Огарево. Среди череды обычных рабочих совещаний он проведет также в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин