https://ria.ru/20240322/sovbez-1934904300.html
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 22.03.2024
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:56
2024-03-22T12:56
2024-03-22T13:03
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Рабочий день, который он проводит в Ново-Огарево. Среди череды обычных рабочих совещаний он проведет также в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Рабочий день, который он проводит в Ново-Огарево. Среди череды обычных рабочих совещаний он проведет также в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Россия накажет предателей