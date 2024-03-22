Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 22.03.2024 (обновлено: 13:03 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/sovbez-1934904300.html
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 22.03.2024
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:56
2024-03-22T13:03
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926419191_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_aa12577bc03f9b8d6f966a5a6f56b261.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Рабочий день, который он проводит в Ново-Огарево. Среди череды обычных рабочих совещаний он проведет также в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926419191_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4a97b02868cd9c350e917c6d6f1236b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Рабочий день, который он проводит в Ново-Огарево. Среди череды обычных рабочих совещаний он проведет также в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия накажет предателей
20 марта, 08:00
 
БезопасностьРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала