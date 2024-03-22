https://ria.ru/20240322/sotsseti-1935091630.html
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей - РИА Новости, 22.03.2024
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что выявил масштабный рост нагрузки на сервера популярных соцсетей и мессенджеров. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:05
2024-03-22T23:05
2024-03-22T23:05
технологии
москва
красногорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
telegram
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что выявил масштабный рост нагрузки на сервера популярных соцсетей и мессенджеров."Фиксируется кратный рост нагрузки на сервера популярных сервисов", — подчеркнул регулятор.Согласно оценке экспертов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, запасов мощности хватает для стабильной работы популярных сервисов.В пятницу вечером пользователи Telegram из Москвы пожаловались на сбои в работе сервиса. Многие сообщали, что в чатах и каналах периодически не загружаются фото и видео, также не работают голосовые и видеосообщения. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Это случилось перед концертом музыкальной группы. По последним данным погибли 40 человек, пострадали более 100. Специальные силовые ведомства работают на месте происшествия и предпринимают все необходимые меры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, красногорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, telegram
Технологии, Москва, Красногорск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Telegram
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей
РКН зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей и мессенджеров
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что выявил масштабный рост нагрузки на сервера популярных соцсетей и мессенджеров.
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"Фиксируется кратный рост нагрузки на сервера популярных сервисов", — подчеркнул регулятор.
Согласно оценке экспертов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, запасов мощности хватает для стабильной работы популярных сервисов.
В пятницу вечером пользователи Telegram из Москвы пожаловались на сбои в работе сервиса. Многие сообщали, что в чатах и каналах периодически не загружаются фото и видео, также не работают голосовые и видеосообщения.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Это случилось перед концертом музыкальной группы. По последним данным погибли 40 человек, пострадали более 100. Специальные силовые ведомства работают на месте происшествия и предпринимают все необходимые меры.
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"