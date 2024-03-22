Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/sotsseti-1935091630.html
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей - РИА Новости, 22.03.2024
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что выявил масштабный рост нагрузки на сервера популярных соцсетей и мессенджеров. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:05
2024-03-22T23:05
технологии
москва
красногорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что выявил масштабный рост нагрузки на сервера популярных соцсетей и мессенджеров."Фиксируется кратный рост нагрузки на сервера популярных сервисов", — подчеркнул регулятор.Согласно оценке экспертов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, запасов мощности хватает для стабильной работы популярных сервисов.В пятницу вечером пользователи Telegram из Москвы пожаловались на сбои в работе сервиса. Многие сообщали, что в чатах и каналах периодически не загружаются фото и видео, также не работают голосовые и видеосообщения. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Это случилось перед концертом музыкальной группы. По последним данным погибли 40 человек, пострадали более 100. Специальные силовые ведомства работают на месте происшествия и предпринимают все необходимые меры.
https://ria.ru/20240322/vkontakte-1935084776.html
москва
красногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_490:0:4365:2906_1920x0_80_0_0_bd581b11fe2c7942edc7e86b3818dcad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, красногорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, telegram
Технологии, Москва, Красногорск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Telegram
Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей

РКН зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей и мессенджеров

© Pixabay / TeroVesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Pixabay / TeroVesalainen
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что выявил масштабный рост нагрузки на сервера популярных соцсетей и мессенджеров.
«
"Фиксируется кратный рост нагрузки на сервера популярных сервисов", — подчеркнул регулятор.
Согласно оценке экспертов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, запасов мощности хватает для стабильной работы популярных сервисов.
В пятницу вечером пользователи Telegram из Москвы пожаловались на сбои в работе сервиса. Многие сообщали, что в чатах и каналах периодически не загружаются фото и видео, также не работают голосовые и видеосообщения.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Это случилось перед концертом музыкальной группы. По последним данным погибли 40 человек, пострадали более 100. Специальные силовые ведомства работают на месте происшествия и предпринимают все необходимые меры.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"
Вчера, 22:50
 
ТехнологииМоскваКрасногорскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала