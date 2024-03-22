https://ria.ru/20240322/sotsseti-1935091630.html

Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей

Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей - РИА Новости, 22.03.2024

Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера соцсетей

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что выявил масштабный рост нагрузки на сервера популярных соцсетей и мессенджеров. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:05

2024-03-22T23:05

2024-03-22T23:05

технологии

москва

красногорск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

telegram

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что выявил масштабный рост нагрузки на сервера популярных соцсетей и мессенджеров."Фиксируется кратный рост нагрузки на сервера популярных сервисов", — подчеркнул регулятор.Согласно оценке экспертов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, запасов мощности хватает для стабильной работы популярных сервисов.В пятницу вечером пользователи Telegram из Москвы пожаловались на сбои в работе сервиса. Многие сообщали, что в чатах и каналах периодически не загружаются фото и видео, также не работают голосовые и видеосообщения. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Это случилось перед концертом музыкальной группы. По последним данным погибли 40 человек, пострадали более 100. Специальные силовые ведомства работают на месте происшествия и предпринимают все необходимые меры.

https://ria.ru/20240322/vkontakte-1935084776.html

москва

красногорск

россия

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Станислав Ванд

технологии, москва, красногорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, telegram