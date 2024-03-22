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Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024
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07:08 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/sochi-1934838971.html
Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области
Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024
Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области
Не менее 37 несовершеннолетних пройдут реабилитацию в сочинском санатории "Семашко" до сентября, сообщила РИА Новости начальник управления по вопросам семьи и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:08
2024-03-22T07:08
общество
белгородская область
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СОЧИ, 22 мар – РИА Новости. Не менее 37 несовершеннолетних пройдут реабилитацию в сочинском санатории "Семашко" до сентября, сообщила РИА Новости начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Нона Кардава. "В 2024 году в ФГБУ ДДС (федеральное государственное бюджетное учреждение детский дерматологический санаторий Минздрава РФ) "Семашко" получили санаторно-курортное лечение 14 детей из Белгородской области и 37 детей планируют оздоровиться до сентября текущего года", - сказала Кардава. Как уточнил РИА Новости заместитель директора по медицинской части "Семашко" Георгий Попов, с детьми работают специалисты разных направлений, учитываются особенные климатические условия Сочи и диагноз ребенка. "В летний период это, конечно же, море и наши природные факторы, которые встречаются только здесь: лечение сероводородом, грязелечение, ну, и конечно, наш спектр - физиолечение на том оборудовании, которым оснащен в санаторий "Семашко", может есть что-то у нас, чего нет, допустим, в поликлинике Белгородской области", - говорит Попов. На вопрос, какие программы предусмотрены в санатории для детей, переживших стрессовые ситуации, в том числе из Белгородской области, Попов ответил, что для этого существует комплексная терапия. "У нас есть в штате врач-психотерапевт, который консультирует этих детей, назначает седативные методы лечения, массаж, ванны, транскраниальную стимуляцию, групповую ароматерапию, те методы, которые направлены на улучшение психического фона", - пояснил собеседник агентства. По уточнению Попова, дети попадают на реабилитацию по стандартной системе мониторинга санаторно-курортного лечения. "Семашко" не единственный санаторий в олимпийской столице, который принимает детей на реабилитацию, в том числе из Белгородской области, на оздоровление из этого региона несовершеннолетние также приедут в санаторий "Юность", рассказал РИА Новости его директор Юрий Оболенцев.
https://ria.ru/20240321/deti-1934783794.html
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общество, белгородская область, сочи, россия
Общество, Белгородская область, Сочи, Россия
Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области

Власти: Сочи примет на реабилитацию более 30 детей из Белгородской области

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 22 мар – РИА Новости. Не менее 37 несовершеннолетних пройдут реабилитацию в сочинском санатории "Семашко" до сентября, сообщила РИА Новости начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Нона Кардава.
"В 2024 году в ФГБУ ДДС (федеральное государственное бюджетное учреждение детский дерматологический санаторий Минздрава РФ) "Семашко" получили санаторно-курортное лечение 14 детей из Белгородской области и 37 детей планируют оздоровиться до сентября текущего года", - сказала Кардава.
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Как уточнил РИА Новости заместитель директора по медицинской части "Семашко" Георгий Попов, с детьми работают специалисты разных направлений, учитываются особенные климатические условия Сочи и диагноз ребенка.
"В летний период это, конечно же, море и наши природные факторы, которые встречаются только здесь: лечение сероводородом, грязелечение, ну, и конечно, наш спектр - физиолечение на том оборудовании, которым оснащен в санаторий "Семашко", может есть что-то у нас, чего нет, допустим, в поликлинике Белгородской области", - говорит Попов.
На вопрос, какие программы предусмотрены в санатории для детей, переживших стрессовые ситуации, в том числе из Белгородской области, Попов ответил, что для этого существует комплексная терапия. "У нас есть в штате врач-психотерапевт, который консультирует этих детей, назначает седативные методы лечения, массаж, ванны, транскраниальную стимуляцию, групповую ароматерапию, те методы, которые направлены на улучшение психического фона", - пояснил собеседник агентства.
По уточнению Попова, дети попадают на реабилитацию по стандартной системе мониторинга санаторно-курортного лечения.
"Семашко" не единственный санаторий в олимпийской столице, который принимает детей на реабилитацию, в том числе из Белгородской области, на оздоровление из этого региона несовершеннолетние также приедут в санаторий "Юность", рассказал РИА Новости его директор Юрий Оболенцев.
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