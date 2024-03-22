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Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:07 22.03.2024 (обновлено: 22:18 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/sobyanin-1935047237.html
Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"
Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус-Сити". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:07
2024-03-22T22:18
крокус
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус-Сити"."Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. &lt;...&gt; Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", — написал он в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
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крокус, видео
Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус-Сити".
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Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус Сити"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Автомобиль скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус-Сити".
«
"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. <...> Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", — написал он в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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