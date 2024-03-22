https://ria.ru/20240322/sobyanin-1935047237.html

Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус-Сити". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:07

2024-03-22T21:07

2024-03-22T22:18

крокус

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус-Сити"."Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. <...> Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", — написал он в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T21:07 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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