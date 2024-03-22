Прилетит ракета. В Штатах забили тревогу из-за странного решения по Украине
Экс-морпех Берлетик: Украина никак не сможет сама обеспечивать себя снарядами
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Организация производства 155-мм снарядов на Украине не имеет никакого смысла и выступает не более чем ширмой для отступления Запада, написал бывший американский морпех, автор YouTube-канал New Atlas Брайан Берлетик в социальной сети X.
"Это прекрасное оправдание для урезания расходов и отступления с Украины. <...> Любое производство артиллерийских снарядов на Украине возможно только в таком масштабе, которого совсем не хватит для обеспечения нужд ВСУ", — отметил бывший военный.
Эксперт обратил внимание, что Запад не способен покрыть расход боеприпасов ВСУ и не сможет нарастить свои возможности даже к концу 2025 года.
"Кто-то верит, что <...> Украина сможет прямо посреди войны начать производство без какой-либо базы (и поддерживать его, неведомым образом пряча от русских ракет)?" — задался риторическим вопросом Берлетик.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В среду американская газета Washington Post со ссылкой на источники в Укроборонпроме сообщила, что Киев сможет начать производство 155-мм снарядов не раньше, чем в конце 2024 года. При этом, по данным издания, оборонной промышленности не хватает бюджетных ассигнований, а предприятия испытывают большие проблемы с поиском пороха для боеприпасов.