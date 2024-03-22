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Прилетит ракета. В Штатах забили тревогу из-за странного решения по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 22.03.2024 (обновлено: 07:52 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/snaryady-1934834116.html
Прилетит ракета. В Штатах забили тревогу из-за странного решения по Украине
Прилетит ракета. В Штатах забили тревогу из-за странного решения по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
Прилетит ракета. В Штатах забили тревогу из-за странного решения по Украине
Организация производства 155-мм снарядов на Украине не имеет никакого смысла и выступает не более чем ширмой для отступления Запада, написал бывший американский РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:33
2024-03-22T07:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Организация производства 155-мм снарядов на Украине не имеет никакого смысла и выступает не более чем ширмой для отступления Запада, написал бывший американский морпех, автор YouTube-канал New Atlas Брайан Берлетик в социальной сети X."Это прекрасное оправдание для урезания расходов и отступления с Украины. &lt;...&gt; Любое производство артиллерийских снарядов на Украине возможно только в таком масштабе, которого совсем не хватит для обеспечения нужд ВСУ", — отметил бывший военный.Эксперт обратил внимание, что Запад не способен покрыть расход боеприпасов ВСУ и не сможет нарастить свои возможности даже к концу 2025 года."Кто-то верит, что &lt;...&gt; Украина сможет прямо посреди войны начать производство без какой-либо базы (и поддерживать его, неведомым образом пряча от русских ракет)?" — задался риторическим вопросом Берлетик.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.В среду американская газета Washington Post со ссылкой на источники в Укроборонпроме сообщила, что Киев сможет начать производство 155-мм снарядов не раньше, чем в конце 2024 года. При этом, по данным издания, оборонной промышленности не хватает бюджетных ассигнований, а предприятия испытывают большие проблемы с поиском пороха для боеприпасов.
https://ria.ru/20240322/bezvozmezdno-1934830694.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, укроборонпром
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Укроборонпром
Прилетит ракета. В Штатах забили тревогу из-за странного решения по Украине

Экс-морпех Берлетик: Украина никак не сможет сама обеспечивать себя снарядами

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795
155-мм гаубичные снаряды M795 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Организация производства 155-мм снарядов на Украине не имеет никакого смысла и выступает не более чем ширмой для отступления Запада, написал бывший американский морпех, автор YouTube-канал New Atlas Брайан Берлетик в социальной сети X.
"Это прекрасное оправдание для урезания расходов и отступления с Украины. <...> Любое производство артиллерийских снарядов на Украине возможно только в таком масштабе, которого совсем не хватит для обеспечения нужд ВСУ", — отметил бывший военный.
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Эксперт обратил внимание, что Запад не способен покрыть расход боеприпасов ВСУ и не сможет нарастить свои возможности даже к концу 2025 года.
"Кто-то верит, что <...> Украина сможет прямо посреди войны начать производство без какой-либо базы (и поддерживать его, неведомым образом пряча от русских ракет)?" — задался риторическим вопросом Берлетик.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В среду американская газета Washington Post со ссылкой на источники в Укроборонпроме сообщила, что Киев сможет начать производство 155-мм снарядов не раньше, чем в конце 2024 года. При этом, по данным издания, оборонной промышленности не хватает бюджетных ассигнований, а предприятия испытывают большие проблемы с поиском пороха для боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОУкроборонпром
 
 
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