https://ria.ru/20240322/smert-1934996323.html

Час на том свете. Что стало с самарцем после клинической смерти

Час на том свете. Что стало с самарцем после клинической смерти - РИА Новости, 22.03.2024

Час на том свете. Что стало с самарцем после клинической смерти

Самарские врачи вернули к жизни мужчину, чья клиническая смерть длилась 50 минут. Хотя по нормативам имели право сдаться гораздо раньше. А когда пациент встал... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:26

2024-03-22T17:26

2024-03-22T17:43

общество

самара

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Самарские врачи вернули к жизни мужчину, чья клиническая смерть длилась 50 минут. Хотя по нормативам имели право сдаться гораздо раньше. А когда пациент встал на ноги, его состояние удивило специалистов.Поверить в спасениеРезкую боль в груди 50-летний Андрей Вожев почувствовал 9 марта. Обезболивающие не помогали, с каждым часом становилось хуже. Андрей терпел до пяти утра, а потом все-таки вызвал скорую. Повезло — врачи приехали быстро. Электрокардиограмма не оставила сомнений: нужна срочная госпитализация. Время шло на минуты.По дороге в больницу состояние резко ухудшилось. В приемный покой больницы имени Середавина пациента заносили уже в бессознательном состоянии. Вскоре случился приступ — судороги, хрипы. Сердце остановилось.Согласно приказу Минздрава, если реанимационные мероприятия в течение получаса не дают результат, их можно прекратить. Клиническая смерть Андрея продолжалась 50 минут, однако время от времени сердце подавало слабые импульсы. И врачи не сдавались. Действовали "уверенно и хладнокровно", как потом скажет заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 Артем Алексанкин, который руководил процессом."В течение десяти минут наблюдали полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Но когда сердце завелось, мы испытали полнейшее удовлетворение от проделанной работы, — говорит он. — Такие моменты мотивируют и сплачивают коллектив. Особенно это важно для тех, кто работает в реанимации. Здесь у нас крайне тяжелые пациенты — и не всегда есть возможность испытать позитивные эмоции"."Света нет"Позже Андрей признался, что в момент клинической смерти ничего не чувствовал: "Никакого света в конце тоннеля не было"."Как будто меня выключили и включили. Открыл глаза, увидел медсестру", — рассказал он.В среднем клиническая смерть длится от трех до пяти минут. В это время организм перестает получать необходимый для жизни кислород — это губительно для клеток мозга. Обычные последствия: психоневрологические расстройства, потеря сознания, другие недуги."Если же вовремя не начать реанимацию, есть риск увидеть одно из самых страшных последствий — социальную смерть. Человек становится глубоким инвалидом", — объясняет главный внештатный специалист первой помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова.Однако Андрею удалось сохранить все ментальные и когнитивные способности. Только уставать стал быстрее. По словам врачей, такое случается крайне редко."За 30 лет моей работы это второй случай, когда пациент после длительных реанимационных мероприятий выписывается и уходит домой своими ногами в полном здравии", — говорит заведующий кардиологическим отделением Алексей Чернышев.Теперь мужчине предстоит пройти реабилитацию и наблюдаться у кардиолога.Умирал десять разСлучай Андрея — не единственный за последнее время. В 2021-м в питерскую больницу Святого Георгия попал 30-летний Антон Димов.Мужчина принимал утренний душ, когда его настигла сильная боль в груди. К ней добавилась одышка, в глазах потемнело, все тело трясло как при лихорадке.Антон знал о своих медицинских проблемах: у него врожденная тромбофилия, то есть предрасположенность к формированию тромбов. Поэтому сразу позвонил матери, а та — в скорую.В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уровень кислорода в крови к тому моменту упал до 66 процентов (при норме 95-100. — Прим. ред).Медики 12 часов боролись за жизнь Антона. За это время, по словам врачей, Димов пережил клиническую смерть десять раз."Страх пришел позже, когда я начал осмыслять произошедшее. Этого нет в выписке, но самая долгая из всех клинических смертей в ту ночь у меня длилась 25 минут. Как мне сказали, еще пять минут — и все, меня бы перестали откачивать", — рассказал Антон.После стабилизации пациента ввели в искусственную кому, в которой он провел три дня. Окончательно выписался из больницы через месяц. Из побочных эффектов осталась только одышка.Врачи напоминают: в группе риска — любой. "Все чаще мы сталкиваемся со случаями, когда остановка сердца происходит из-за чрезмерной физической нагрузки, стресса, выброса адреналина и даже просто эмоционального подъема. В этом случае может произойти спазм сосудов, нарушение сердечного ритма, потеря сознания", — говорит Зульфия Зарипова.Шансы выжить тем не менее высоки. Главное, чтобы кто-то оказался рядом и вовремя вызвал медицинскую помощь.

https://ria.ru/20210313/chudo-1601048485.html

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общество, самара