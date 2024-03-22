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СК возбудил дело о теракте после событий в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:01 22.03.2024 (обновлено: 23:23 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/sk-1935064516.html
СК возбудил дело о теракте после событий в "Крокусе"
СК возбудил дело о теракте после событий в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
СК возбудил дело о теракте после событий в "Крокусе"
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:01
2024-03-22T23:23
теракт в "крокус сити холле"
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры."ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале "Крокус сити холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.Отмечается, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Крокус
СК возбудил дело о теракте после событий в "Крокусе"

СК возбудил дело по статье "Террористический акт" после событий в "Крокусе"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
«
"ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале "Крокус сити холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России".
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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