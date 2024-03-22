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СК возбудил дело о теракте после событий в "Крокусе"

СК возбудил дело о теракте после событий в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

СК возбудил дело о теракте после событий в "Крокусе"

Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:01

2024-03-22T22:01

2024-03-22T23:23

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры."ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале "Крокус сити холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.Отмечается, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус