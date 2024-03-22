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Силуанов оценил размер российского госдолга - РИА Новости, 22.03.2024
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16:16 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/siluanov-1934972666.html
Силуанов оценил размер российского госдолга
Силуанов оценил размер российского госдолга - РИА Новости, 22.03.2024
Силуанов оценил размер российского госдолга
Российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание - большие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:16
2024-03-22T16:16
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание - большие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете. "Долг маленький - у нас долг 15% от валового внутреннего продукта. Но расходы по обслуживанию долга большие. Если мы с вами посмотрим и сравним, как Россия эти расходы (исполняет - ред.), то в 2019 году уровень расходов на обслуживание долга к доходам был где-то 3,6%. В 2026 году, по оценкам, если мы будем проводить наши плановые заимствования, он будет ... чуть меньше 10%. Ну куда это? Это много", - сказал Силуанов. По словам министра, это говорит о том, что Россия будет увеличивать расходы на обслуживание этого долга. "Если посмотреть структуру расходов бюджета, мы будем увеличивать траты по обслуживанию долга, поскольку у нас долг опускается как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам", - пояснил министр. "У нас сейчас уже близится размер плавающих ставок в структуре долга к половине всего долга. Мы сейчас занимаем десятилетние бумаги под 13,4%. 13,4%! Для нас это, конечно, очень напряженно, поскольку 10 лет придется выплачивать, даже если инфляция снизится. Мы надеемся, что она все-таки снизится", - сказал Силуанов, отметив, что РФ всегда надо смотреть, какая цена платится за этот долг. "Уверенность в государственном долге - это основа финансовой устойчивости и стабильности", - заключил Силуанов.
https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов оценил размер российского госдолга

Силуанов: госдолг России маленький, но расходы на его обслуживание большие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание - большие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
«
"Долг маленький - у нас долг 15% от валового внутреннего продукта. Но расходы по обслуживанию долга большие. Если мы с вами посмотрим и сравним, как Россия эти расходы (исполняет - ред.), то в 2019 году уровень расходов на обслуживание долга к доходам был где-то 3,6%. В 2026 году, по оценкам, если мы будем проводить наши плановые заимствования, он будет ... чуть меньше 10%. Ну куда это? Это много", - сказал Силуанов.
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По словам министра, это говорит о том, что Россия будет увеличивать расходы на обслуживание этого долга. "Если посмотреть структуру расходов бюджета, мы будем увеличивать траты по обслуживанию долга, поскольку у нас долг опускается как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам", - пояснил министр.
"У нас сейчас уже близится размер плавающих ставок в структуре долга к половине всего долга. Мы сейчас занимаем десятилетние бумаги под 13,4%. 13,4%! Для нас это, конечно, очень напряженно, поскольку 10 лет придется выплачивать, даже если инфляция снизится. Мы надеемся, что она все-таки снизится", - сказал Силуанов, отметив, что РФ всегда надо смотреть, какая цена платится за этот долг.
"Уверенность в государственном долге - это основа финансовой устойчивости и стабильности", - заключил Силуанов.
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