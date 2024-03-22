Рейтинг@Mail.ru
МИД Швейцарии не исключил переноса конференции по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 22.03.2024 (обновлено: 19:15 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/shveytsariya-1935023829.html
МИД Швейцарии не исключил переноса конференции по Украине
МИД Швейцарии не исключил переноса конференции по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
МИД Швейцарии не исключил переноса конференции по Украине
Швейцария не исключает, что отложит проведение мирной конференции по Украине, запланированной на лето, заявил журналистам в Кении глава МИД Швейцарии Иньяцио... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:08
2024-03-22T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
мид швейцарии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768977588_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_57bb51502e1c7fafa6e74ead39323e46.jpg
ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Швейцария не исключает, что отложит проведение мирной конференции по Украине, запланированной на лето, заявил журналистам в Кении глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "К середине апреля мы решим, что будем делать. Мы проводим эту конференцию, да или нет? Мы откладываем эту конференцию? Делаем ли мы две конференции, чтобы оба рассуждения (с РФ и Украиной – ред.) могли развиваться одновременно? Именно на этом промежуточном этапе мы находимся в настоящее время, который мы называем исследовательским", - заявил Кассис, слова которого передаёт телерадиокомпания RTS. Глава МИД Швейцарии заверил, что все государства "признают за Швейцарией легитимность этого шага" и "рады", что Берн этим занимается. "Везде есть желание внести свой вклад. Но есть также желания некоторых государств, которые не всегда совместимы, например, по отношению к Западу, американцам или Европейскому Союзу", - добавил политик. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932794955.html
https://ria.ru/20240307/aktivy-1931815022.html
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768977588_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7d4c60231944d84c9a1a231a987dacf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, мид швейцарии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, МИД Швейцарии
МИД Швейцарии не исключил переноса конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис не исключил перенос мирной конференции по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Швейцария не исключает, что отложит проведение мирной конференции по Украине, запланированной на лето, заявил журналистам в Кении глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"К середине апреля мы решим, что будем делать. Мы проводим эту конференцию, да или нет? Мы откладываем эту конференцию? Делаем ли мы две конференции, чтобы оба рассуждения (с РФ и Украиной – ред.) могли развиваться одновременно? Именно на этом промежуточном этапе мы находимся в настоящее время, который мы называем исследовательским", - заявил Кассис, слова которого передаёт телерадиокомпания RTS.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая
18 марта, 23:00
Глава МИД Швейцарии заверил, что все государства "признают за Швейцарией легитимность этого шага" и "рады", что Берн этим занимается. "Везде есть желание внести свой вклад. Но есть также желания некоторых государств, которые не всегда совместимы, например, по отношению к Западу, американцам или Европейскому Союзу", - добавил политик.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
13 марта, 18:07
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Швейцарский сенат попросил правительство отдать Киеву российские активы
7 марта, 19:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияМИД Швейцарии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала