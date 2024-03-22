https://ria.ru/20240322/shveytsariya-1935023829.html

МИД Швейцарии не исключил переноса конференции по Украине

МИД Швейцарии не исключил переноса конференции по Украине - РИА Новости, 22.03.2024

МИД Швейцарии не исключил переноса конференции по Украине

Швейцария не исключает, что отложит проведение мирной конференции по Украине, запланированной на лето, заявил журналистам в Кении глава МИД Швейцарии Иньяцио... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:08

2024-03-22T19:08

2024-03-22T19:15

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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Швейцария не исключает, что отложит проведение мирной конференции по Украине, запланированной на лето, заявил журналистам в Кении глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "К середине апреля мы решим, что будем делать. Мы проводим эту конференцию, да или нет? Мы откладываем эту конференцию? Делаем ли мы две конференции, чтобы оба рассуждения (с РФ и Украиной – ред.) могли развиваться одновременно? Именно на этом промежуточном этапе мы находимся в настоящее время, который мы называем исследовательским", - заявил Кассис, слова которого передаёт телерадиокомпания RTS. Глава МИД Швейцарии заверил, что все государства "признают за Швейцарией легитимность этого шага" и "рады", что Берн этим занимается. "Везде есть желание внести свой вклад. Но есть также желания некоторых государств, которые не всегда совместимы, например, по отношению к Западу, американцам или Европейскому Союзу", - добавил политик. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932794955.html

https://ria.ru/20240307/aktivy-1931815022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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