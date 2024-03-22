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Илан Шор рассказал о планах по переезде в Россию - РИА Новости, 22.03.2024
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21:09 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/shor-1935047938.html
Илан Шор рассказал о планах по переезде в Россию
Илан Шор рассказал о планах по переезде в Россию - РИА Новости, 22.03.2024
Илан Шор рассказал о планах по переезде в Россию
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что ему было бы логично переехать в Россию, так как здесь живет его семья, но этот вопрос для него РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:09
2024-03-22T21:09
в мире
молдавия
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что ему было бы логично переехать в Россию, так как здесь живет его семья, но этот вопрос для него сегодня не стоит - он будет находиться там, где нужно находиться для борьбы с нынешней властью в Молдавии. "У меня здесь живут мои дети, поэтому для меня это логичный момент. Но сегодня не стоит вопрос о моем месте проживания, сегодня стоит вопрос о борьбе с режимом, с которым мы вместе дружно боремся, который мы должны сломать во имя Республики Молдова. Поэтому где надо будет находиться, чтобы это сделать, там я и буду", - сказал Шор.
https://ria.ru/20240322/shor-1935042286.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор
Илан Шор рассказал о планах по переезде в Россию

Молдавский политик Шор заявил, что ему было бы логично переехать в Россию

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что ему было бы логично переехать в Россию, так как здесь живет его семья, но этот вопрос для него сегодня не стоит - он будет находиться там, где нужно находиться для борьбы с нынешней властью в Молдавии.
"У меня здесь живут мои дети, поэтому для меня это логичный момент. Но сегодня не стоит вопрос о моем месте проживания, сегодня стоит вопрос о борьбе с режимом, с которым мы вместе дружно боремся, который мы должны сломать во имя Республики Молдова. Поэтому где надо будет находиться, чтобы это сделать, там я и буду", - сказал Шор.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Шор выразил уверенность в победе на предстоящих выборах в Молдавии
Вчера, 20:54
 
В миреМолдавияРоссияИлан Шор
 
 
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