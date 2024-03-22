https://ria.ru/20240322/shor-1935047938.html

Илан Шор рассказал о планах по переезде в Россию

Илан Шор рассказал о планах по переезде в Россию - РИА Новости, 22.03.2024

Илан Шор рассказал о планах по переезде в Россию

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что ему было бы логично переехать в Россию, так как здесь живет его семья, но этот вопрос для него РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:09

2024-03-22T21:09

2024-03-22T21:09

в мире

молдавия

россия

илан шор

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что ему было бы логично переехать в Россию, так как здесь живет его семья, но этот вопрос для него сегодня не стоит - он будет находиться там, где нужно находиться для борьбы с нынешней властью в Молдавии. "У меня здесь живут мои дети, поэтому для меня это логичный момент. Но сегодня не стоит вопрос о моем месте проживания, сегодня стоит вопрос о борьбе с режимом, с которым мы вместе дружно боремся, который мы должны сломать во имя Республики Молдова. Поэтому где надо будет находиться, чтобы это сделать, там я и буду", - сказал Шор.

https://ria.ru/20240322/shor-1935042286.html

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в мире, молдавия, россия, илан шор