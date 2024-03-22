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Работники "Пионера" готовят место для насоса, который осушит чашу карьера - РИА Новости, 22.03.2024
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14:45 22.03.2024 (обновлено: 15:16 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/shakhta-1934941269.html
Работники "Пионера" готовят место для насоса, который осушит чашу карьера
Работники "Пионера" готовят место для насоса, который осушит чашу карьера - РИА Новости, 22.03.2024
Работники "Пионера" готовят место для насоса, который осушит чашу карьера
Работники "Пионера" на поверхности шахты, где одну из разведывательных скважин пробурили на 145 метров, готовят место для насоса, чтобы осушить чашу карьера,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:45
2024-03-22T15:16
амурская область
василий орлов (губернатор)
чп на руднике "пионер" в амурской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934731585_0:0:1989:1119_1920x0_80_0_0_e1483ba34ccb4eaafc70b0e778515bcf.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар — РИА Новости. Работники "Пионера" на поверхности шахты, где одну из разведывательных скважин пробурили на 145 метров, готовят место для насоса, чтобы осушить чашу карьера, сообщает правительство Амурской области. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что грунтовые воды больше не поступают на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, работа насосов приостановлена. Ход спасательной операции обсудили на заседании КЧС, которое провел глава региона Василий Орлов. С начала операции спасатели уже продвинулись на 220 метров к завалу. Также сейчас бурят две разведывательные скважины, первая из них готова уже на 145 метров из 262 необходимых, вторая — на 23 из 200. При этом активные работы проводятся и на поверхности. "Работники "Пионера" специальной техникой убирают лёд с кромки карьера, чтобы восстановить дорогу и дойти до места установки мощного насоса, который сможет осушить чашу карьера. Это нужно для того, чтобы талая вода не попадала под землю в шахту", — подчеркивается в заявлении правительства области. Помимо этого, в спасательных работах используются мощные насосы для откачки уже оказавшейся в карьере воды. Планируется в ближайшее время применить еще один, сейчас его перевозят из Кузбасса. Губернатор изучил обстановку на месте и признал тяжелые условия работы. "Техники и людей достаточно. Там физически больше невозможно увеличить количество техники. Она просто разъехаться не может. Вода перестала поступать, проводится работа по изъятию грунта и укрепление бетонной стенки. Параллельно идут буровые работы. Это позволит нам добраться до нижних уровней и понять какая там среда", — добавил Орлов.Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Операция по спасению горняков продолжается. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.
https://ria.ru/20240322/rudnik-1934863208.html
https://ria.ru/20240322/shakhta-1934837582.html
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амурская область, василий орлов (губернатор), чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Происшествия
Работники "Пионера" готовят место для насоса, который осушит чашу карьера

Спасатели пробурили 145 м разведочных скважин на месте обвала рудника "Пионер"

© МЧС РоссииПоисково-спасательная операция в Амурской области
Поисково-спасательная операция в Амурской области
© МЧС России
Поисково-спасательная операция в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар — РИА Новости. Работники "Пионера" на поверхности шахты, где одну из разведывательных скважин пробурили на 145 метров, готовят место для насоса, чтобы осушить чашу карьера, сообщает правительство Амурской области.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что грунтовые воды больше не поступают на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, работа насосов приостановлена.
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Ход спасательной операции обсудили на заседании КЧС, которое провел глава региона Василий Орлов. С начала операции спасатели уже продвинулись на 220 метров к завалу. Также сейчас бурят две разведывательные скважины, первая из них готова уже на 145 метров из 262 необходимых, вторая — на 23 из 200. При этом активные работы проводятся и на поверхности.
"Работники "Пионера" специальной техникой убирают лёд с кромки карьера, чтобы восстановить дорогу и дойти до места установки мощного насоса, который сможет осушить чашу карьера. Это нужно для того, чтобы талая вода не попадала под землю в шахту", — подчеркивается в заявлении правительства области.
Работа по поиску и спасению горняков на руднике Пионер в Приамурье
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Вчера, 06:46
Помимо этого, в спасательных работах используются мощные насосы для откачки уже оказавшейся в карьере воды. Планируется в ближайшее время применить еще один, сейчас его перевозят из Кузбасса.
Губернатор изучил обстановку на месте и признал тяжелые условия работы.
"Техники и людей достаточно. Там физически больше невозможно увеличить количество техники. Она просто разъехаться не может. Вода перестала поступать, проводится работа по изъятию грунта и укрепление бетонной стенки. Параллельно идут буровые работы. Это позволит нам добраться до нижних уровней и понять какая там среда", — добавил Орлов.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Операция по спасению горняков продолжается. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.
МЧС России работает на месте ЧС на руднике Пионер - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье
21 марта, 11:18
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиПроисшествия
 
 
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