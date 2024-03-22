https://ria.ru/20240322/sezon-1934992898.html

Юбилейный сезон "Большой перемены" начнется 27 марта на выставке "Россия"

Юбилейный сезон "Большой перемены" начнется 27 марта на выставке "Россия" - РИА Новости, 22.03.2024

Юбилейный сезон "Большой перемены" начнется 27 марта на выставке "Россия"

Запуск пятого сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена" состоится 27 марта на Международной выставке-форуме "Россия" в Доме молодежи, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:10

2024-03-22T17:10

2024-03-22T17:10

выставка-форум "россия"

общество

россия

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запуск пятого сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена" состоится 27 марта на Международной выставке-форуме "Россия" в Доме молодежи, сообщили в пресс-службе Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". "На Международной выставке-форуме "Россия" 27 марта состоится запуск пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" – самого масштабного проекта для детей и подростков в России. Церемония старта нового сезона пройдет в Доме молодёжи и объединит победителей конкурса, их педагогов-наставников и родителей, а также партнёров проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что торжественная церемония старта юбилейного сезона "Большой перемены" будет посвящена итогам четырёх лет и нововведениям пятого сезона. "В ней примут участие победители проекта, педагоги-наставники, руководители министерств и ведомств, главы регионов России и представители крупнейших российских компаний – партнёров конкурса", - уточнили организаторы. Кроме того, трёхдневный марафон, посвященный запуску нового сезона "Большой перемены", пройдет с 26 по 28 марта на выставке "Россия", где школьники и студенты колледжей посетят эксклюзивные экскурсии по выставке, примут участие в мастер-классах по профориентации и развитию компетенций от ведущих специалистов. "Победители и призёры "Большой перемены" среди учеников 8-10 классов и студентов колледжей получат до 1 миллиона рублей на образование, саморазвитие или запуск стартапа, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Победители среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в уникальное "Путешествие мечты" на поезде через всю Россию. Педагоги-наставники финалистов и победителей конкурса получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России. Приз для победителей международного трека из числа выпускников школ – возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских университетах", - заявили в "Движении первых". Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит с 2020 года. Его участниками стали более 5 миллионов школьников 5-10 классов, студентов колледжей и техникумов, педагогов-наставников, а также старшеклассников из зарубежных стран. С 2021 года конкурс реализуется в рамках Национального проекта "Образование".

https://ria.ru/20240318/marshrut-1934097035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", выставка-форум "россия"