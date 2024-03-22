Юбилейный сезон "Большой перемены" начнется 27 марта на выставке "Россия"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запуск пятого сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена" состоится 27 марта на Международной выставке-форуме "Россия" в Доме молодежи, сообщили в пресс-службе Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". "На Международной выставке-форуме "Россия" 27 марта состоится запуск пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" – самого масштабного проекта для детей и подростков в России. Церемония старта нового сезона пройдет в Доме молодёжи и объединит победителей конкурса, их педагогов-наставников и родителей, а также партнёров проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что торжественная церемония старта юбилейного сезона "Большой перемены" будет посвящена итогам четырёх лет и нововведениям пятого сезона. "В ней примут участие победители проекта, педагоги-наставники, руководители министерств и ведомств, главы регионов России и представители крупнейших российских компаний – партнёров конкурса", - уточнили организаторы. Кроме того, трёхдневный марафон, посвященный запуску нового сезона "Большой перемены", пройдет с 26 по 28 марта на выставке "Россия", где школьники и студенты колледжей посетят эксклюзивные экскурсии по выставке, примут участие в мастер-классах по профориентации и развитию компетенций от ведущих специалистов. "Победители и призёры "Большой перемены" среди учеников 8-10 классов и студентов колледжей получат до 1 миллиона рублей на образование, саморазвитие или запуск стартапа, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Победители среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в уникальное "Путешествие мечты" на поезде через всю Россию. Педагоги-наставники финалистов и победителей конкурса получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России. Приз для победителей международного трека из числа выпускников школ – возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских университетах", - заявили в "Движении первых". Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит с 2020 года. Его участниками стали более 5 миллионов школьников 5-10 классов, студентов колледжей и техникумов, педагогов-наставников, а также старшеклассников из зарубежных стран. С 2021 года конкурс реализуется в рамках Национального проекта "Образование".
Подсветка на павильоне №1 "Центральный". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запуск пятого сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена" состоится 27 марта на Международной выставке-форуме "Россия" в Доме молодежи, сообщили в пресс-службе Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых".
"На Международной выставке-форуме "Россия" 27 марта состоится запуск пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" – самого масштабного проекта для детей и подростков в России. Церемония старта нового сезона пройдет в Доме молодёжи и объединит победителей конкурса, их педагогов-наставников и родителей, а также партнёров проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что торжественная церемония старта юбилейного сезона "Большой перемены" будет посвящена итогам четырёх лет и нововведениям пятого сезона.
"В ней примут участие победители проекта, педагоги-наставники, руководители министерств и ведомств, главы регионов России и представители крупнейших российских компаний – партнёров конкурса", - уточнили организаторы.
Кроме того, трёхдневный марафон, посвященный запуску нового сезона "Большой перемены", пройдет с 26 по 28 марта на выставке "Россия", где школьники и студенты колледжей посетят эксклюзивные экскурсии по выставке, примут участие в мастер-классах по профориентации и развитию компетенций от ведущих специалистов.
"Победители и призёры "Большой перемены" среди учеников 8-10 классов и студентов колледжей получат до 1 миллиона рублей на образование, саморазвитие или запуск стартапа, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Победители среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в уникальное "Путешествие мечты" на поезде через всю Россию. Педагоги-наставники финалистов и победителей конкурса получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России. Приз для победителей международного трека из числа выпускников школ – возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских университетах", - заявили в "Движении первых".
Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит с 2020 года. Его участниками стали более 5 миллионов школьников 5-10 классов, студентов колледжей и техникумов, педагогов-наставников, а также старшеклассников из зарубежных стран. С 2021 года конкурс реализуется в рамках Национального проекта "Образование".
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