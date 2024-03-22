https://ria.ru/20240322/serdtse-1934855646.html

В Москве спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца

В Москве спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца - РИА Новости, 22.03.2024

В Москве спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца

Врачи флагманского центра городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли пациента, в течение долгого времени находившегося в состоянии клинической... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:46

2024-03-22T09:46

2024-03-22T09:46

общество

москва

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Врачи флагманского центра городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли пациента, в течение долгого времени находившегося в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Совсем недавно бригада скорой помощи доставила пациента во флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда. Однако благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей, состоящей более чем из 20 человек, удалось спасти мужчину. В общей сложности он пребывал в состоянии клинической смерти в течение полутора часов", - говорится в сообщении. Там рассказали, что в течение суток после операции мужчина был в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи продолжали проводить ему экстракорпоральную мембранную оксигенацию и искусственную вентиляцию легких. Кроме того, пациенту оказывали лекарственную поддержку. Когда сердечная деятельность была практически полностью восстановлена, врачи завершили экстракорпоральную мембранную оксигенацию. "Через четыре дня после эпизода клинической смерти пациент в стабильном состоянии без неврологического дефицита был переведен в отделение для лечения больных с инфарктом миокарда. Там он продолжил восстановление и реабилитацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас пациент уже выписан из стационара.

https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html

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