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В Москве спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца
В Москве спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца - РИА Новости, 22.03.2024
В Москве спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца
Врачи флагманского центра городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли пациента, в течение долгого времени находившегося в состоянии клинической... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:46
2024-03-22T09:46
2024-03-22T09:46
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Врачи флагманского центра городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли пациента, в течение долгого времени находившегося в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Совсем недавно бригада скорой помощи доставила пациента во флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда. Однако благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей, состоящей более чем из 20 человек, удалось спасти мужчину. В общей сложности он пребывал в состоянии клинической смерти в течение полутора часов", - говорится в сообщении. Там рассказали, что в течение суток после операции мужчина был в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи продолжали проводить ему экстракорпоральную мембранную оксигенацию и искусственную вентиляцию легких. Кроме того, пациенту оказывали лекарственную поддержку. Когда сердечная деятельность была практически полностью восстановлена, врачи завершили экстракорпоральную мембранную оксигенацию. "Через четыре дня после эпизода клинической смерти пациент в стабильном состоянии без неврологического дефицита был переведен в отделение для лечения больных с инфарктом миокарда. Там он продолжил восстановление и реабилитацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас пациент уже выписан из стационара.
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
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общество, москва
В Москве спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца
Московские врачи спасли пациента после клинической смерти
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Врачи флагманского центра городской клинической больницы имени В.В. Вересаева спасли пациента, в течение долгого времени находившегося в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«
"Совсем недавно бригада скорой помощи доставила пациента во флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда. Однако благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей, состоящей более чем из 20 человек, удалось спасти мужчину. В общей сложности он пребывал в состоянии клинической смерти в течение полутора часов", - говорится в сообщении.
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Там рассказали, что в течение суток после операции мужчина был в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи продолжали проводить ему экстракорпоральную мембранную оксигенацию и искусственную вентиляцию легких. Кроме того, пациенту оказывали лекарственную поддержку. Когда сердечная деятельность была практически полностью восстановлена, врачи завершили экстракорпоральную мембранную оксигенацию.
"Через четыре дня после эпизода клинической смерти пациент в стабильном состоянии без неврологического дефицита был переведен в отделение для лечения больных с инфарктом миокарда. Там он продолжил восстановление и реабилитацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас пациент уже выписан из стационара.
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