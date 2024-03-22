https://ria.ru/20240322/sbu-1935004484.html

На Украине создадут Центр авиации СБУ

На Украине создадут Центр авиации СБУ - РИА Новости, 22.03.2024

На Украине создадут Центр авиации СБУ

Украинское правительство одобрило создание центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:54

2024-03-22T17:54

2024-03-22T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240050_4:0:1229:689_1920x0_80_0_0_000d75ea0038167ce6f41b2a607bd1e7.jpg

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украинское правительство одобрило создание центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Одобрено предложение Службы безопасности Украины по созданию бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", - написал Мельничук. В свою очередь депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале пояснил, что указанный центр будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности. "Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ и другими военными формированиями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины