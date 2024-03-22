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На Украине создадут Центр авиации СБУ - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/sbu-1935004484.html
На Украине создадут Центр авиации СБУ
На Украине создадут Центр авиации СБУ - РИА Новости, 22.03.2024
На Украине создадут Центр авиации СБУ
Украинское правительство одобрило создание центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:54
2024-03-22T17:54
специальная военная операция на украине
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украинское правительство одобрило создание центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Одобрено предложение Службы безопасности Украины по созданию бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", - написал Мельничук. В свою очередь депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале пояснил, что указанный центр будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности. "Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ и другими военными формированиями", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине создадут Центр авиации СБУ

Правительство Украины одобрило создание Центра авиации СБУ

© Фото : Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Tech. Sgt. Charles Vaughn
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украинское правительство одобрило создание центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Одобрено предложение Службы безопасности Украины по созданию бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", - написал Мельничук.
В свою очередь депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале пояснил, что указанный центр будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности.
"Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ и другими военными формированиями", - говорится в сообщении.
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