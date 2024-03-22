https://ria.ru/20240322/sbu-1935004484.html
На Украине создадут Центр авиации СБУ
На Украине создадут Центр авиации СБУ - РИА Новости, 22.03.2024
На Украине создадут Центр авиации СБУ
Украинское правительство одобрило создание центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:54
2024-03-22T17:54
2024-03-22T17:54
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украинское правительство одобрило создание центра авиации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Одобрено предложение Службы безопасности Украины по созданию бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", - написал Мельничук. В свою очередь депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале пояснил, что указанный центр будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности. "Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ и другими военными формированиями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине создадут Центр авиации СБУ
Правительство Украины одобрило создание Центра авиации СБУ