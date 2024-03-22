https://ria.ru/20240322/sanktsii-1934892823.html
Источник сообщил детали новых санкций, обсуждаемых в ЕС
Источник сообщил детали новых санкций, обсуждаемых в ЕС - РИА Новости, 22.03.2024
Источник сообщил детали новых санкций, обсуждаемых в ЕС
Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:25
2024-03-22T12:25
2024-03-22T12:34
экономика
россия
белоруссия
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санкции
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реакция на санкции
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.По словам источника, Россия и Белоруссия, "больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, предусмотренных ВТО, которые предусматривают лучшие тарифные режимы для некоторых продуктов".Отмечается, что новые пошлины на импорт зерновых и масличных культур из России и Белоруссии, которые предлагает утвердить в ближайшее время ЕС, будут достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему импорту, и в зависимости от продукта они увеличатся на 95 евро за тонну или до пошлины в 50%."Повышенные пошлины будут распространяться на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии… Новые тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта. В зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну, либо до пошлины в размере 50%", — указал он.СМИ ранее сообщали, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии в размере 95 евро за тонну зерна из двух стран. Пошлины в размере 50% могут ввести в ЕС и на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен как минимум на 50%. Примечательно, что ранее в ЕС заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны, которые сильно зависят от поставок из РФ.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Белоруссия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Источник сообщил детали новых санкций, обсуждаемых в ЕС
РФ закроют доступ к квотам в рамках ВТО для получения лучших тарифов на продукты
БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
По словам источника, Россия и Белоруссия, "больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, предусмотренных ВТО, которые предусматривают лучшие тарифные режимы для некоторых продуктов".
У Европы новая суперзависимость от России
Отмечается, что новые пошлины на импорт зерновых и масличных культур из России и Белоруссии, которые предлагает утвердить в ближайшее время ЕС, будут достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему импорту, и в зависимости от продукта они увеличатся на 95 евро за тонну или до пошлины в 50%.
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"Повышенные пошлины будут распространяться на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии… Новые тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта. В зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну, либо до пошлины в размере 50%", — указал он.
СМИ ранее сообщали, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии в размере 95 евро за тонну зерна из двух стран. Пошлины в размере 50% могут ввести в ЕС и на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен как минимум на 50%. Примечательно, что ранее в ЕС заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны, которые сильно зависят от поставок из РФ.
В Европе
фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах
на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
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