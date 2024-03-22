https://ria.ru/20240322/sanktsii-1934892823.html

Источник сообщил детали новых санкций, обсуждаемых в ЕС

Источник сообщил детали новых санкций, обсуждаемых в ЕС - РИА Новости, 22.03.2024

Источник сообщил детали новых санкций, обсуждаемых в ЕС

Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:25

2024-03-22T12:25

2024-03-22T12:34

экономика

россия

белоруссия

евросоюз

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санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.По словам источника, Россия и Белоруссия, "больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, предусмотренных ВТО, которые предусматривают лучшие тарифные режимы для некоторых продуктов".Отмечается, что новые пошлины на импорт зерновых и масличных культур из России и Белоруссии, которые предлагает утвердить в ближайшее время ЕС, будут достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему импорту, и в зависимости от продукта они увеличатся на 95 евро за тонну или до пошлины в 50%."Повышенные пошлины будут распространяться на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии… Новые тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта. В зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну, либо до пошлины в размере 50%", — указал он.СМИ ранее сообщали, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии в размере 95 евро за тонну зерна из двух стран. Пошлины в размере 50% могут ввести в ЕС и на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен как минимум на 50%. Примечательно, что ранее в ЕС заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны, которые сильно зависят от поставок из РФ.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, белоруссия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции