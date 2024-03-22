https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html

Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ

Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024

Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ

Херсонские подпольщики провели дерзкую диверсию в отношении украинских войск на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:50

2024-03-22T20:50

2024-03-22T20:50

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Херсонские подпольщики провели дерзкую диверсию в отношении украинских войск на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Херсонское подполье провело небольшую, но дерзкую диверсию на оккупированном правобережье. С помощью изящной комбинации через так называемых "николаевских волонтеров" украинских боевиков на передовой снабдили заминированными окопными свечами. Небольшое алаверды за разбросанные на левобережье мины-фонарики", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, врагу дали понять, что ему не будет покоя даже в "подземных норах, пока не уберется с Херсонщины". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

днепр (город)

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днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо