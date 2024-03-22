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Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ
Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ
Херсонские подпольщики провели дерзкую диверсию в отношении украинских войск на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:50
2024-03-22T20:50
2024-03-22T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Херсонские подпольщики провели дерзкую диверсию в отношении украинских войск на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Херсонское подполье провело небольшую, но дерзкую диверсию на оккупированном правобережье. С помощью изящной комбинации через так называемых "николаевских волонтеров" украинских боевиков на передовой снабдили заминированными окопными свечами. Небольшое алаверды за разбросанные на левобережье мины-фонарики", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, врагу дали понять, что ему не будет покоя даже в "подземных норах, пока не уберется с Херсонщины". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ
Сальдо: херсонские подпольщики провели дерзкую диверсию в отношении ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости.
Херсонские подпольщики провели дерзкую диверсию в отношении украинских войск на правом берегу Днепра, сообщил губернатор
Херсонской области Владимир Сальдо.
"Херсонское подполье провело небольшую, но дерзкую диверсию на оккупированном правобережье. С помощью изящной комбинации через так называемых "николаевских волонтеров" украинских боевиков на передовой снабдили заминированными окопными свечами. Небольшое алаверды за разбросанные на левобережье мины-фонарики", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Украине предложено капитулировать
По его словам, врагу дали понять, что ему не будет покоя даже в "подземных норах, пока не уберется с Херсонщины".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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