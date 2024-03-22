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В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов" - РИА Новости, 22.03.2024
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14:57 22.03.2024 (обновлено: 15:26 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html
В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов"
В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов" - РИА Новости, 22.03.2024
В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов"
В РВСН проходят контрольные комплексные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции, сообщили в министерстве обороны. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:57
2024-03-22T15:26
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
свердловская область
алтайский край
плесецк
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В РВСН проходят контрольные комплексные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции, сообщили в министерстве обороны. "В ракетных войсках стратегического назначения начались контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2024 года. В &lt;...&gt; Йошкар-Олинском (республика Марий Эл), Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", — заявили в ведомстве.Уточняется, что части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению, а также радиационной, химической и биологической защите при маневренных действиях ракетных полков. В других ракетных соединениях объединений проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проходят под руководством командиров соединений.Минобороны 1 марта сообщило, что на государственном испытательном космодроме Плесецк расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения провел учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.Пуск провели для подтверждения тактико-технических и летных характеристик комплекса. Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.
https://ria.ru/20240131/yars-1924482705.html
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россия
свердловская область
алтайский край
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Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, свердловская область, алтайский край, плесецк
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Свердловская область, Алтайский край, Плесецк
В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов"

В РВСН начались контрольные комплексные проверки с выходом "Ярсов" на позиции

© РИА Новости / Максим БлиновТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В РВСН проходят контрольные комплексные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции, сообщили в министерстве обороны.
"В ракетных войсках стратегического назначения начались контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2024 года. В <...> Йошкар-Олинском (республика Марий Эл), Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", — заявили в ведомстве.

"Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.

Уточняется, что части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению, а также радиационной, химической и биологической защите при маневренных действиях ракетных полков.
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В других ракетных соединениях объединений проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проходят под руководством командиров соединений.
Минобороны 1 марта сообщило, что на государственном испытательном космодроме Плесецк расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения провел учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.
Пуск провели для подтверждения тактико-технических и летных характеристик комплекса. Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.
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