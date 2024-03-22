https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html

В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов"

В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов" - РИА Новости, 22.03.2024

В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов"

В РВСН проходят контрольные комплексные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции, сообщили в министерстве обороны. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:57

2024-03-22T14:57

2024-03-22T15:26

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

свердловская область

алтайский край

плесецк

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В РВСН проходят контрольные комплексные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции, сообщили в министерстве обороны. "В ракетных войсках стратегического назначения начались контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2024 года. В <...> Йошкар-Олинском (республика Марий Эл), Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", — заявили в ведомстве.Уточняется, что части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению, а также радиационной, химической и биологической защите при маневренных действиях ракетных полков. В других ракетных соединениях объединений проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проходят под руководством командиров соединений.Минобороны 1 марта сообщило, что на государственном испытательном космодроме Плесецк расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения провел учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.Пуск провели для подтверждения тактико-технических и летных характеристик комплекса. Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.

https://ria.ru/20240131/yars-1924482705.html

https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html

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плесецк

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Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" Пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" 2024-03-22T14:57 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, свердловская область, алтайский край, плесецк