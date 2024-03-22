https://ria.ru/20240322/rossiya-1934919628.html

ЦБ заявил о быстром росте российской экономики в I квартале

ЦБ заявил о быстром росте российской экономики в I квартале - РИА Новости, 22.03.2024

ЦБ заявил о быстром росте российской экономики в I квартале

Оперативные индикаторы указывают на то, что в текущем квартале российская экономика продолжает быстро расти, сообщил Банк России по итогам заседания совета... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:46

2024-03-22T13:46

2024-03-22T13:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оперативные индикаторы указывают на то, что в текущем квартале российская экономика продолжает быстро расти, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров. "Оперативные индикаторы указывают на то, что в первом квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений", - говорится в сообщении регулятора. Регулятор также отмечает, что данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - также указано в сообщении. ЦБ РФ отмечает, что дефицит трудовых ресурсов является главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. "При этом жесткость рынка труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум", - добавил регулятор.

https://ria.ru/20240319/ekonomika-1934352304.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)