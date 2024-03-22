https://ria.ru/20240322/rossiya-1934919628.html
ЦБ заявил о быстром росте российской экономики в I квартале
ЦБ заявил о быстром росте российской экономики в I квартале - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ заявил о быстром росте российской экономики в I квартале
Оперативные индикаторы указывают на то, что в текущем квартале российская экономика продолжает быстро расти, сообщил Банк России по итогам заседания совета... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:46
2024-03-22T13:46
2024-03-22T13:46
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оперативные индикаторы указывают на то, что в текущем квартале российская экономика продолжает быстро расти, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров. "Оперативные индикаторы указывают на то, что в первом квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений", - говорится в сообщении регулятора. Регулятор также отмечает, что данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - также указано в сообщении. ЦБ РФ отмечает, что дефицит трудовых ресурсов является главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. "При этом жесткость рынка труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум", - добавил регулятор.
https://ria.ru/20240319/ekonomika-1934352304.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о быстром росте российской экономики в I квартале
ЦБ: оперативные индикаторы указывают на быстрый рост экономики в I квартале
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оперативные индикаторы указывают на то, что в текущем квартале российская экономика продолжает быстро расти, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров.
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"Оперативные индикаторы указывают на то, что в первом квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений", - говорится в сообщении регулятора.
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Регулятор также отмечает, что данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса.
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - также указано в сообщении.
ЦБ РФ отмечает, что дефицит трудовых ресурсов является главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг.
"При этом жесткость рынка труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум", - добавил регулятор.
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