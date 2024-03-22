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Не помешают России. В Китае отреагировали на план союзников Киева - РИА Новости, 22.03.2024
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11:06 22.03.2024 (обновлено: 14:25 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/rossiya-1934871069.html
Не помешают России. В Китае отреагировали на план союзников Киева
Не помешают России. В Китае отреагировали на план союзников Киева - РИА Новости, 22.03.2024
Не помешают России. В Китае отреагировали на план союзников Киева
Отправка французского и польского военных контингентов на Украину не поможет ВСУ победить Россию, считает Global Times. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:06
2024-03-22T14:25
украина
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
сергей нарышкин
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Отправка французского и польского военных контингентов на Украину не поможет ВСУ победить Россию, считает Global Times."Подкрепления из таких стран, как Франция и Польша, могут лишь помочь Киеву укрепить линию обороны, но они не способны справиться с российской армией и вернуть утраченные земли", — пишет издание.Автор статьи отмечает, что промышленная система ЕС не может эффективно перестроиться на военные рельсы. Более того, многие европейские страны имеют огромные долги."Если Запад и Украина не смогут помешать России одержать новые победы на поле боя, а моральный дух украинских военных и линия обороны рухнут, США и ЕС, возможно, придется смириться с реальностью, а не начинать прямое военное вмешательство, которое приведет к эскалации кризиса до ужасающего уровня", — предупреждает GT.Накануне The Wall Street Journal сообщило, что Россия восстановит свою армию намного быстрее европейских стран после завершения спецоперации. Издание отмечало, что Европе потребуется не менее 20 лет для создания самодостаточной, не зависящей от США армии. Укрепление ее безопасности потребует увеличения расходов на оборону как раз в то время, когда многие европейские страны сокращают бюджет, чтобы справиться с огромными долгами и слабым экономическим ростом, сообщается в материале.В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934649806.html
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, сергей нарышкин, евросоюз, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Не помешают России. В Китае отреагировали на план союзников Киева

GT: посланные на Украину войска Франции и Польши будут бессильны против России

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Отправка французского и польского военных контингентов на Украину не поможет ВСУ победить Россию, считает Global Times.
"Подкрепления из таких стран, как Франция и Польша, могут лишь помочь Киеву укрепить линию обороны, но они не способны справиться с российской армией и вернуть утраченные земли", — пишет издание.
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Автор статьи отмечает, что промышленная система ЕС не может эффективно перестроиться на военные рельсы. Более того, многие европейские страны имеют огромные долги.
"Если Запад и Украина не смогут помешать России одержать новые победы на поле боя, а моральный дух украинских военных и линия обороны рухнут, США и ЕС, возможно, придется смириться с реальностью, а не начинать прямое военное вмешательство, которое приведет к эскалации кризиса до ужасающего уровня", — предупреждает GT.
Накануне The Wall Street Journal сообщило, что Россия восстановит свою армию намного быстрее европейских стран после завершения спецоперации. Издание отмечало, что Европе потребуется не менее 20 лет для создания самодостаточной, не зависящей от США армии. Укрепление ее безопасности потребует увеличения расходов на оборону как раз в то время, когда многие европейские страны сокращают бюджет, чтобы справиться с огромными долгами и слабым экономическим ростом, сообщается в материале.
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В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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