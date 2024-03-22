https://ria.ru/20240322/rafakh-1934989823.html

Израиль готов войти в Рафах даже без поддержки США, заявил Нетаньяху

Израиль готов войти в Рафах даже без поддержки США, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 22.03.2024

Израиль готов войти в Рафах даже без поддержки США, заявил Нетаньяху

Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку США в вопросе проведения наземной операции в Рафахе на границе с Египтом, но готов провести ее и в одиночку, заявил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:00

2024-03-22T17:00

2024-03-22T17:00

в мире

рафах (провинция)

израиль

сша

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку США в вопросе проведения наземной операции в Рафахе на границе с Египтом, но готов провести ее и в одиночку, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Сегодня я встретился с госсекретарем Блинкеном. Я сказал ему, что очень ценю тот факт, что уже более пяти месяцев мы вместе ведем войну против ХАМАС. Я также сказал ему, что мы признаем необходимость эвакуации гражданского населения из зон боевых действий и, конечно же, заботимся о гуманитарных потребностях, и мы работаем в этом направлении", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией. "Но я также сказал, что у нас нет возможности победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там оставшиеся батальоны. Я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придется, то сделаем это в одиночку", - заключил Нетаньяху. Нетаньяху в марте заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени. ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.

https://ria.ru/20240320/partner-1934309314.html

https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html

рафах (провинция)

израиль

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рафах (провинция), израиль, сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году