https://ria.ru/20240322/rafakh-1934989823.html
Израиль готов войти в Рафах даже без поддержки США, заявил Нетаньяху
Израиль готов войти в Рафах даже без поддержки США, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 22.03.2024
Израиль готов войти в Рафах даже без поддержки США, заявил Нетаньяху
Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку США в вопросе проведения наземной операции в Рафахе на границе с Египтом, но готов провести ее и в одиночку, заявил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:00
2024-03-22T17:00
2024-03-22T17:00
в мире
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сша
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку США в вопросе проведения наземной операции в Рафахе на границе с Египтом, но готов провести ее и в одиночку, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Сегодня я встретился с госсекретарем Блинкеном. Я сказал ему, что очень ценю тот факт, что уже более пяти месяцев мы вместе ведем войну против ХАМАС. Я также сказал ему, что мы признаем необходимость эвакуации гражданского населения из зон боевых действий и, конечно же, заботимся о гуманитарных потребностях, и мы работаем в этом направлении", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией. "Но я также сказал, что у нас нет возможности победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там оставшиеся батальоны. Я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придется, то сделаем это в одиночку", - заключил Нетаньяху. Нетаньяху в марте заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени. ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
https://ria.ru/20240320/partner-1934309314.html
https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафах (провинция), израиль, сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль готов войти в Рафах даже без поддержки США, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль хотел бы поддержки США по Рафаху, но готов и действовать сам
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку США в вопросе проведения наземной операции в Рафахе на границе с Египтом, но готов провести ее и в одиночку, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Сегодня я встретился с госсекретарем Блинкеном. Я сказал ему, что очень ценю тот факт, что уже более пяти месяцев мы вместе ведем войну против ХАМАС
. Я также сказал ему, что мы признаем необходимость эвакуации гражданского населения из зон боевых действий и, конечно же, заботимся о гуманитарных потребностях, и мы работаем в этом направлении", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.
Отказались подчиняться. Вашингтон теряет ключевого партнера
"Но я также сказал, что у нас нет возможности победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там оставшиеся батальоны. Я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придется, то сделаем это в одиночку", - заключил Нетаньяху.
Нетаньяху в марте заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени.
ООН
и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
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