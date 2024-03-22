Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка" - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/qiwi-1934968261.html
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка" - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"
Банк России не нашел поводов для санации "Киви банка": лицензия была отозвана не по причине финансовой неустойчивости, а из-за вовлечения в сомнительные... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:03
2024-03-22T16:03
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
отзыв лицензии у киви банка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_5851b0510ba6e5785f532b976d9ae441.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России не нашел поводов для санации "Киви банка": лицензия была отозвана не по причине финансовой неустойчивости, а из-за вовлечения в сомнительные операции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Вопрос финансового оздоровления кредитных организаций рассматривается прежде всего когда речь идет о значимых кредитных организациях, которые испытывают проблемы с финансовой устойчивостью, у них недостаток капитала, проблемы с платежеспособностью. Банк России, когда отзывал лицензию у "Киви банка", он отзывал не по причине его финансовой неустойчивости, а именно из-за того, что он был вовлечен в проведение сомнительных операций", - сказала она. "Это было результатом нашей надзорной работы. "Киви банк" в этом отношении не был значимой кредитной организацией, поэтому здесь, на наш взгляд, оснований для санации не было", - добавила Набиуллина. Банк России в феврале отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который был оператором для "Qiwi-кошелька". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал "Qiwi-кошельки" с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Банк России проводил с "Киви банком" работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил новые схемы для обхода мер регулятора.
https://ria.ru/20240221/otzyv_litsenzii-1928706276.html
https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec8f0156c89de3e3a0b74c4486a26a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"

Набиуллина: ЦБ отозвал лицензию "Киви банка" из-за сомнительных операций

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Отделение банка QIWI в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России не нашел поводов для санации "Киви банка": лицензия была отозвана не по причине финансовой неустойчивости, а из-за вовлечения в сомнительные операции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Вопрос финансового оздоровления кредитных организаций рассматривается прежде всего когда речь идет о значимых кредитных организациях, которые испытывают проблемы с финансовой устойчивостью, у них недостаток капитала, проблемы с платежеспособностью. Банк России, когда отзывал лицензию у "Киви банка", он отзывал не по причине его финансовой неустойчивости, а именно из-за того, что он был вовлечен в проведение сомнительных операций", - сказала она.
Страница сайта QIWI на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Случаи отзыва лицензий у банков в России в 2021-2024 годах
21 февраля, 13:08
"Это было результатом нашей надзорной работы. "Киви банк" в этом отношении не был значимой кредитной организацией, поэтому здесь, на наш взгляд, оснований для санации не было", - добавила Набиуллина.
Банк России в феврале отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который был оператором для "Qiwi-кошелька". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал "Qiwi-кошельки" с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.
Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Банк России проводил с "Киви банком" работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил новые схемы для обхода мер регулятора.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В АСВ назвали причину иска "Киви банка" к его собственникам
5 марта, 12:19
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Отзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала