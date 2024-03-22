https://ria.ru/20240322/qiwi-1934968261.html

ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"

ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка" - РИА Новости, 22.03.2024

ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"

Банк России не нашел поводов для санации "Киви банка": лицензия была отозвана не по причине финансовой неустойчивости, а из-за вовлечения в сомнительные... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:03

2024-03-22T16:03

2024-03-22T16:03

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

отзыв лицензии у киви банка

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России не нашел поводов для санации "Киви банка": лицензия была отозвана не по причине финансовой неустойчивости, а из-за вовлечения в сомнительные операции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Вопрос финансового оздоровления кредитных организаций рассматривается прежде всего когда речь идет о значимых кредитных организациях, которые испытывают проблемы с финансовой устойчивостью, у них недостаток капитала, проблемы с платежеспособностью. Банк России, когда отзывал лицензию у "Киви банка", он отзывал не по причине его финансовой неустойчивости, а именно из-за того, что он был вовлечен в проведение сомнительных операций", - сказала она. "Это было результатом нашей надзорной работы. "Киви банк" в этом отношении не был значимой кредитной организацией, поэтому здесь, на наш взгляд, оснований для санации не было", - добавила Набиуллина. Банк России в феврале отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который был оператором для "Qiwi-кошелька". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал "Qiwi-кошельки" с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Банк России проводил с "Киви банком" работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил новые схемы для обхода мер регулятора.

https://ria.ru/20240221/otzyv_litsenzii-1928706276.html

https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка