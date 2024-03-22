https://ria.ru/20240322/pvo-1935107021.html

ПВО сбила 17 РЗСО "Vampire" над Белгородской областью

ПВО сбила 17 РЗСО "Vampire" над Белгородской областью - РИА Новости, 22.03.2024

ПВО сбила 17 РЗСО "Vampire" над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбиты 17 украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:39

2024-03-22T23:39

2024-03-22T23:49

белгородская область

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Над Белгородской областью сбиты 17 украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир", сообщили в пятницу в Минобороны РФ."22 марта около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, россия