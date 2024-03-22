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ПВО сбила 17 РЗСО "Vampire" над Белгородской областью
ПВО сбила 17 РЗСО "Vampire" над Белгородской областью - РИА Новости, 22.03.2024
ПВО сбила 17 РЗСО "Vampire" над Белгородской областью
Над Белгородской областью сбиты 17 украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:39
2024-03-22T23:39
2024-03-22T23:49
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Над Белгородской областью сбиты 17 украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир", сообщили в пятницу в Минобороны РФ."22 марта около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, происшествия, россия
Белгородская область, Происшествия, Россия
ПВО сбила 17 РЗСО "Vampire" над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью