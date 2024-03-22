https://ria.ru/20240322/putin-1935081409.html

Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле"

Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле"

Владимиру Путину в первые минуты теракта в "Крокус сити холле" сообщили о произошедшем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T22:43

2024-03-22T22:43

2024-03-23T01:50

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимиру Путину в первые минуты теракта в "Крокус сити холле" сообщили о произошедшем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холл" президенту было доложено о начале стрельбы", — сказал он журналистам.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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крокус сити холл