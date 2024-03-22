https://ria.ru/20240322/putin-1934931988.html
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.03.2024
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:25
2024-03-22T14:25
2024-03-22T14:25
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
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Путин на встрече с членами Совета Безопасности
Путин на встрече с членами Совета Безопасности
2024-03-22T14:25
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РИА Новости
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5
4.7
96
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2024-03-22T14:25
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PT0M41S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.