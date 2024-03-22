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Госкомиссия приняла решение о пуске ракеты с кораблем "Союз МС-25" 23 марта

Госкомиссия приняла решение о пуске ракеты с кораблем "Союз МС-25" 23 марта - РИА Новости, 22.03.2024

Госкомиссия приняла решение о пуске ракеты с кораблем "Союз МС-25" 23 марта

Госкомиссия приняла решение провести пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз Мс-25" и тремя космонавтами 23 марта, говорится в пресс-релизе "Роскосмоса". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:02

2024-03-22T18:02

2024-03-22T19:17

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БАЙКОНУР, 22 мар — РИА Новости. Госкомиссия приняла решение провести пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз Мс-25" и тремя космонавтами 23 марта, говорится в пресс-релизе "Роскосмоса"."Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о проведении пуска в запланированную резервную дату — субботу, 23 марта 2024 года", — уточняется в публикации.Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура ожидался 16.21 мск 21 марта. Пуск отменили примерно за 20 секунд до старта.В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская останутся на МКС на 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25.

https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934773195.html

https://ria.ru/20240321/polet-1934808737.html

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