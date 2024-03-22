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Киев одобрил законопроект о повышении акциза на топливо

Киев одобрил законопроект о повышении акциза на топливо - РИА Новости, 22.03.2024

Киев одобрил законопроект о повышении акциза на топливо

Кабмин Украины на заседании одобрил законопроект, повышающий акциз на топливо, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:26

2024-03-22T19:26

2024-03-22T19:26

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Кабмин Украины на заседании одобрил законопроект, повышающий акциз на топливо, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Кабмин на своем заседании одобрил законопроект, повышающий акциз на топливо. Это законопроект, после чего он еще должен пройти парламент", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По данным депутата, повышать акциз буду постепенно в течение четырех лет – до 2028 года. К этому времени акциз на бензин составит 359 евро за 1 тысячу литров (сейчас 213,5 евро), акциз на дизельное топливо составит 330 евро за 1 тысячу литров (сейчас 139,5 евро), а на сжиженный газ - 70 евро за 1 тысячу литров (сейчас 52 евро). В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале отметил, что "это делается в рамках приближения законодательства Украины к законодательству ЕС". Как заявлял ранее украинский парламентарий Даниил Гетманцев, госбюджет Украины критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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украина, киев, сша, алексей гончаренко, евросоюз, верховная рада украины, даниил гетманцев, денис шмыгаль, в мире