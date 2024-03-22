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В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы - РИА Новости, 22.03.2024
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16:55 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/proekt-1934988499.html
В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы
В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы - РИА Новости, 22.03.2024
В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:55
2024-03-22T16:55
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности, наравне с другой деятельностью, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности… наравне с периодами работы и (или) иной деятельности на условиях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению автора законопроекта, его принятие позволит восстановить и защитить права граждан, имеющих неучтенный при определении размера пенсии за выслугу лет стаж военной службы и создаст дополнительную мотивацию военнослужащим, имеющим право на получение пенсии за выслугу лет, продолжать военную службу по контракту. В документе отмечается, что военнослужащий, поступивший на военную службу в 18 лет и уволившийся в 65, имеет неучтенный стаж 15 лет, который вполне разумно было бы зачесть в страховой стаж. "В настоящее время существует проблема реализации права на страховую пенсию по старости для застрахованных лиц из числа военных пенсионеров, а именно невозможность выработать необходимый страховой стаж 15 лет. При этом следует учесть, что при назначении пенсии за выслугу лет достаточно часто у военных пенсионеров имеется "излишняя" выслуга, которая не влияет на определение размера пенсии за выслугу лет", - рассказал РИА Новости автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы

В ГД внесли проект об учете периодов военной службы, которые не влияли на пенсию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности, наравне с другой деятельностью, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности… наравне с периодами работы и (или) иной деятельности на условиях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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По мнению автора законопроекта, его принятие позволит восстановить и защитить права граждан, имеющих неучтенный при определении размера пенсии за выслугу лет стаж военной службы и создаст дополнительную мотивацию военнослужащим, имеющим право на получение пенсии за выслугу лет, продолжать военную службу по контракту. В документе отмечается, что военнослужащий, поступивший на военную службу в 18 лет и уволившийся в 65, имеет неучтенный стаж 15 лет, который вполне разумно было бы зачесть в страховой стаж.
"В настоящее время существует проблема реализации права на страховую пенсию по старости для застрахованных лиц из числа военных пенсионеров, а именно невозможность выработать необходимый страховой стаж 15 лет. При этом следует учесть, что при назначении пенсии за выслугу лет достаточно часто у военных пенсионеров имеется "излишняя" выслуга, которая не влияет на определение размера пенсии за выслугу лет", - рассказал РИА Новости автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
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