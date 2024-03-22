https://ria.ru/20240322/proekt-1934988499.html
В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы
В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы - РИА Новости, 22.03.2024
В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:55
2024-03-22T16:55
2024-03-22T16:55
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности, наравне с другой деятельностью, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности… наравне с периодами работы и (или) иной деятельности на условиях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению автора законопроекта, его принятие позволит восстановить и защитить права граждан, имеющих неучтенный при определении размера пенсии за выслугу лет стаж военной службы и создаст дополнительную мотивацию военнослужащим, имеющим право на получение пенсии за выслугу лет, продолжать военную службу по контракту. В документе отмечается, что военнослужащий, поступивший на военную службу в 18 лет и уволившийся в 65, имеет неучтенный стаж 15 лет, который вполне разумно было бы зачесть в страховой стаж. "В настоящее время существует проблема реализации права на страховую пенсию по старости для застрахованных лиц из числа военных пенсионеров, а именно невозможность выработать необходимый страховой стаж 15 лет. При этом следует учесть, что при назначении пенсии за выслугу лет достаточно часто у военных пенсионеров имеется "излишняя" выслуга, которая не влияет на определение размера пенсии за выслугу лет", - рассказал РИА Новости автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html
https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы
В ГД внесли проект об учете периодов военной службы, которые не влияли на пенсию
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности, наравне с другой деятельностью, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности… наравне с периодами работы и (или) иной деятельности на условиях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии
По мнению автора законопроекта, его принятие позволит восстановить и защитить права граждан, имеющих неучтенный при определении размера пенсии за выслугу лет стаж военной службы и создаст дополнительную мотивацию военнослужащим, имеющим право на получение пенсии за выслугу лет, продолжать военную службу по контракту. В документе отмечается, что военнослужащий, поступивший на военную службу в 18 лет и уволившийся в 65, имеет неучтенный стаж 15 лет, который вполне разумно было бы зачесть в страховой стаж.
"В настоящее время существует проблема реализации права на страховую пенсию по старости для застрахованных лиц из числа военных пенсионеров, а именно невозможность выработать необходимый страховой стаж 15 лет. При этом следует учесть, что при назначении пенсии за выслугу лет достаточно часто у военных пенсионеров имеется "излишняя" выслуга, которая не влияет на определение размера пенсии за выслугу лет", - рассказал РИА Новости автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек