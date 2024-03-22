https://ria.ru/20240322/proekt-1934988499.html

В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы

В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы - РИА Новости, 22.03.2024

В Госдуму внесли проект об учете пенсионного стажа во время военной службы

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:55

2024-03-22T16:55

2024-03-22T16:55

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности, наравне с другой деятельностью, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается засчитывать периоды нахождения граждан на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности… наравне с периодами работы и (или) иной деятельности на условиях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению автора законопроекта, его принятие позволит восстановить и защитить права граждан, имеющих неучтенный при определении размера пенсии за выслугу лет стаж военной службы и создаст дополнительную мотивацию военнослужащим, имеющим право на получение пенсии за выслугу лет, продолжать военную службу по контракту. В документе отмечается, что военнослужащий, поступивший на военную службу в 18 лет и уволившийся в 65, имеет неучтенный стаж 15 лет, который вполне разумно было бы зачесть в страховой стаж. "В настоящее время существует проблема реализации права на страховую пенсию по старости для застрахованных лиц из числа военных пенсионеров, а именно невозможность выработать необходимый страховой стаж 15 лет. При этом следует учесть, что при назначении пенсии за выслугу лет достаточно часто у военных пенсионеров имеется "излишняя" выслуга, которая не влияет на определение размера пенсии за выслугу лет", - рассказал РИА Новости автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html

https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html

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