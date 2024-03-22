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Корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта - РИА Новости, 22.03.2024
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Наука
 
18:23 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/pristykovka-1935013429.html
Корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта
Корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта - РИА Новости, 22.03.2024
Корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта
Корабль "Союз МС-25", пуск которого был перенесен на с 21 на 23 марта, доберется до МКС за двое суток вместо 3 часов, как планировалось ранее, стыковка со... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:23
2024-03-22T18:23
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БАЙКОНУР, 22 мар - РИА Новости. Корабль "Союз МС-25", пуск которого был перенесен на с 21 на 23 марта, доберется до МКС за двое суток вместо 3 часов, как планировалось ранее, стыковка со станцией пройдет 25 марта в 18.10 мск, сообщили в "Роскосмосе". "Корабль с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, участницы космического полета из республики Беларусь Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля: 25 марта в 18.10 мск", - говорится в сообщении. Изначально планировалось, что корабль доберется до МКС по короткой схеме за 3 часа 19 минут. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25
https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934773195.html
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белоруссия, байконур (город), космос - риа наука, земля, роскосмос, наса
Белоруссия, Байконур (город), Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, НАСА, Наука
Корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта

"Роскосмос": корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25"
Ракета Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25". Архивное фото
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БАЙКОНУР, 22 мар - РИА Новости. Корабль "Союз МС-25", пуск которого был перенесен на с 21 на 23 марта, доберется до МКС за двое суток вместо 3 часов, как планировалось ранее, стыковка со станцией пройдет 25 марта в 18.10 мск, сообщили в "Роскосмосе".
"Корабль с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, участницы космического полета из республики Беларусь Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля: 25 марта в 18.10 мск", - говорится в сообщении.
Экипаж пилотируемого корабля Союз МС-25 21-й экспедиции на МКС. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25"
21 марта, 18:22
Изначально планировалось, что корабль доберется до МКС по короткой схеме за 3 часа 19 минут.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта.
Трансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Источник раскрыл данные о продолжительности полета корабля "Союз МС-25"
21 марта, 21:35
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25
Пуск Союза МС-25 к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России
21 марта, 17:07
 
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