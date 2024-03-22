https://ria.ru/20240322/pristykovka-1935013429.html

Корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта

Корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта - РИА Новости, 22.03.2024

Корабль "Союз МС-25" пристыкуют к МКС 25 марта

Корабль "Союз МС-25", пуск которого был перенесен на с 21 на 23 марта, доберется до МКС за двое суток вместо 3 часов, как планировалось ранее, стыковка со... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:23

2024-03-22T18:23

2024-03-22T18:23

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БАЙКОНУР, 22 мар - РИА Новости. Корабль "Союз МС-25", пуск которого был перенесен на с 21 на 23 марта, доберется до МКС за двое суток вместо 3 часов, как планировалось ранее, стыковка со станцией пройдет 25 марта в 18.10 мск, сообщили в "Роскосмосе". "Корабль с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, участницы космического полета из республики Беларусь Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля: 25 марта в 18.10 мск", - говорится в сообщении. Изначально планировалось, что корабль доберется до МКС по короткой схеме за 3 часа 19 минут. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25

https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934773195.html

https://ria.ru/20240321/polet-1934808737.html

https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html

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белоруссия, байконур (город), космос - риа наука, земля, роскосмос, наса