https://ria.ru/20240322/prigovor-1934933858.html

Суд на Урале признал невменяемой женщину, убившую трех детей "из-за бесов"

Суд на Урале признал невменяемой женщину, убившую трех детей "из-за бесов" - РИА Новости, 22.03.2024

Суд на Урале признал невменяемой женщину, убившую трех детей "из-за бесов"

Свердловский областной суд приговорил к принудительному лечению екатеринбурженку Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих своих детей, в которых, как ей... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:24

2024-03-22T14:24

2024-03-22T14:24

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к принудительному лечению екатеринбурженку Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих своих детей, в которых, как ей казалось, "вселились бесы", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил Петрову Анастасию освободить от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение", – сказал судья Александр Ладин. Петрова присутствовала на итоговом заседании по видеосвязи, по словам ее адвоката Татьяны Ерофеевой, сейчас она находится в клинике в Казани. Отец Петровой, Владимир Дремин, рассказал журналистам, что сейчас дочь находится в "острой стадии болезни". "О детях я стараюсь с ней не разговаривать", – отметил тот. Дремин считает, что его дочери мог "подливать наркотики ее лживый психопат-муж". По данным регионального управления СК РФ и суда, с 25 по 26 декабря 2022 года 37-летняя женщина в квартире дома на улице Бажова в Екатеринбурге задушила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Против нее было возбуждено дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Женщине казалось, что в детей "вселились бесы", отмечают в облсуде. Ранее СК подчеркивал, что согласно заключению экспертизы фигурантка признана невменяемой и нуждающейся в психиатрическом лечении. Уголовное дело сразу поступило в суд с ходатайством об освобождении Петровой от уголовной ответственности и назначении ей принудительных мер медхарактера.

https://ria.ru/20221226/video-1841490253.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)