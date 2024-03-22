https://ria.ru/20240322/priamure-1934860674.html
В Приамурье вандалы осквернили два памятника
В Приамурье вандалы осквернили два памятника - РИА Новости, 22.03.2024
В Приамурье вандалы осквернили два памятника
Вандалы осквернили надписями два памятника в Благовещенске, мэр объявил награду 50 тысяч рублей за информацию о правонарушителях, возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:14
2024-03-22T10:14
2024-03-22T11:27
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Вандалы осквернили надписями два памятника в Благовещенске, мэр объявил награду 50 тысяч рублей за информацию о правонарушителях, возбуждены уголовные дела, сообщает администрация города и прокуратура Приамурья. По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, неизвестные написали "POSKE" на мемориале воинам-амурцам на площади Победы и памятнике казакам-первопоселенцам. "Шайка POSKE, хулиганы, возомнившие себя художниками, испортили мемориал воинам-амурцам на площади Победы, памятник казакам-первопоселенцам. Немыслимая борзота! Оставлять свои позорные каракули на святом. Это что, реально вызов Благовещенску и его жителям?" - написал он в своём Telegram-канале. По словам мэра, личности нарушителей установить не удалось, поскольку неизвестные спрятали свои лица. Имамеев объявил награду за информацию о них. "Каждому, кто даст достоверную информацию, позволяющую установить злодеев POSKE, объявляю вознаграждение в 50 тысяч рублей!" - говорится в сообщении. Прокуратура Приамурья признала законным возбуждение уголовных дел по фактам вандализма и повреждения памятников. "Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот период". Органом дознания возбуждено уголовное дело "вандализм", - сообщает прокуратура. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры региона.
https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
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происшествия, благовещенск, россия, олег имамеев
Происшествия, Благовещенск, Россия, Олег Имамеев
В Приамурье вандалы осквернили два памятника
В Приамурье возбудили уголовные дела за осквернение двух памятников
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Вандалы осквернили надписями два памятника в Благовещенске, мэр объявил награду 50 тысяч рублей за информацию о правонарушителях, возбуждены уголовные дела, сообщает администрация города и прокуратура Приамурья.
По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, неизвестные написали "POSKE" на мемориале воинам-амурцам на площади Победы и памятнике казакам-первопоселенцам.
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"Шайка POSKE, хулиганы, возомнившие себя художниками, испортили мемориал воинам-амурцам на площади Победы, памятник казакам-первопоселенцам. Немыслимая борзота! Оставлять свои позорные каракули на святом. Это что, реально вызов Благовещенску и его жителям?" - написал он в своём Telegram-канале.
По словам мэра, личности нарушителей установить не удалось, поскольку неизвестные спрятали свои лица. Имамеев объявил награду за информацию о них.
"Каждому, кто даст достоверную информацию, позволяющую установить злодеев POSKE, объявляю вознаграждение в 50 тысяч рублей!" - говорится в сообщении.
Прокуратура Приамурья признала законным возбуждение уголовных дел по фактам вандализма и повреждения памятников.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот период". Органом дознания возбуждено уголовное дело "вандализм", - сообщает прокуратура.
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры региона.
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