https://ria.ru/20240322/priamure-1934860674.html

В Приамурье вандалы осквернили два памятника

В Приамурье вандалы осквернили два памятника - РИА Новости, 22.03.2024

В Приамурье вандалы осквернили два памятника

Вандалы осквернили надписями два памятника в Благовещенске, мэр объявил награду 50 тысяч рублей за информацию о правонарушителях, возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:14

2024-03-22T10:14

2024-03-22T11:27

происшествия

благовещенск

россия

олег имамеев

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Вандалы осквернили надписями два памятника в Благовещенске, мэр объявил награду 50 тысяч рублей за информацию о правонарушителях, возбуждены уголовные дела, сообщает администрация города и прокуратура Приамурья. По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, неизвестные написали "POSKE" на мемориале воинам-амурцам на площади Победы и памятнике казакам-первопоселенцам. "Шайка POSKE, хулиганы, возомнившие себя художниками, испортили мемориал воинам-амурцам на площади Победы, памятник казакам-первопоселенцам. Немыслимая борзота! Оставлять свои позорные каракули на святом. Это что, реально вызов Благовещенску и его жителям?" - написал он в своём Telegram-канале. По словам мэра, личности нарушителей установить не удалось, поскольку неизвестные спрятали свои лица. Имамеев объявил награду за информацию о них. "Каждому, кто даст достоверную информацию, позволяющую установить злодеев POSKE, объявляю вознаграждение в 50 тысяч рублей!" - говорится в сообщении. Прокуратура Приамурья признала законным возбуждение уголовных дел по фактам вандализма и повреждения памятников. "Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот период". Органом дознания возбуждено уголовное дело "вандализм", - сообщает прокуратура. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры региона.

https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html

https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html

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происшествия, благовещенск, россия, олег имамеев