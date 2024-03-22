Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье вандалы осквернили два памятника - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 22.03.2024 (обновлено: 11:27 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/priamure-1934860674.html
В Приамурье вандалы осквернили два памятника
В Приамурье вандалы осквернили два памятника - РИА Новости, 22.03.2024
В Приамурье вандалы осквернили два памятника
Вандалы осквернили надписями два памятника в Благовещенске, мэр объявил награду 50 тысяч рублей за информацию о правонарушителях, возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:14
2024-03-22T11:27
происшествия
благовещенск
россия
олег имамеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934866054_0:355:960:895_1920x0_80_0_0_2ecb4536b28be94f0e24a13cd18a69d0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Вандалы осквернили надписями два памятника в Благовещенске, мэр объявил награду 50 тысяч рублей за информацию о правонарушителях, возбуждены уголовные дела, сообщает администрация города и прокуратура Приамурья. По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, неизвестные написали "POSKE" на мемориале воинам-амурцам на площади Победы и памятнике казакам-первопоселенцам. "Шайка POSKE, хулиганы, возомнившие себя художниками, испортили мемориал воинам-амурцам на площади Победы, памятник казакам-первопоселенцам. Немыслимая борзота! Оставлять свои позорные каракули на святом. Это что, реально вызов Благовещенску и его жителям?" - написал он в своём Telegram-канале. По словам мэра, личности нарушителей установить не удалось, поскольку неизвестные спрятали свои лица. Имамеев объявил награду за информацию о них. "Каждому, кто даст достоверную информацию, позволяющую установить злодеев POSKE, объявляю вознаграждение в 50 тысяч рублей!" - говорится в сообщении. Прокуратура Приамурья признала законным возбуждение уголовных дел по фактам вандализма и повреждения памятников. "Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот период". Органом дознания возбуждено уголовное дело "вандализм", - сообщает прокуратура. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры региона.
https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
благовещенск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934866054_0:64:960:784_1920x0_80_0_0_04c1d8ff6c2651f734a96ccadbd30eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, россия, олег имамеев
Происшествия, Благовещенск, Россия, Олег Имамеев
В Приамурье вандалы осквернили два памятника

В Приамурье возбудили уголовные дела за осквернение двух памятников

© Имамеев LIVE/TelegramПамятник казакам-первопоселенцам в Благовещенске
Памятник казакам-первопоселенцам в Благовещенске
© Имамеев LIVE/Telegram
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Вандалы осквернили надписями два памятника в Благовещенске, мэр объявил награду 50 тысяч рублей за информацию о правонарушителях, возбуждены уголовные дела, сообщает администрация города и прокуратура Приамурья.
По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, неизвестные написали "POSKE" на мемориале воинам-амурцам на площади Победы и памятнике казакам-первопоселенцам.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь
18 марта, 17:28
«
"Шайка POSKE, хулиганы, возомнившие себя художниками, испортили мемориал воинам-амурцам на площади Победы, памятник казакам-первопоселенцам. Немыслимая борзота! Оставлять свои позорные каракули на святом. Это что, реально вызов Благовещенску и его жителям?" - написал он в своём Telegram-канале.
По словам мэра, личности нарушителей установить не удалось, поскольку неизвестные спрятали свои лица. Имамеев объявил награду за информацию о них.
"Каждому, кто даст достоверную информацию, позволяющую установить злодеев POSKE, объявляю вознаграждение в 50 тысяч рублей!" - говорится в сообщении.
© Имамеев LIVE/TelegramМемориал воинам-амурцам на площади Победы в Благовещенске
Мемориал воинам-амурцам на площади Победы в Благовещенске
© Имамеев LIVE/Telegram
Мемориал воинам-амурцам на площади Победы в Благовещенске
Прокуратура Приамурья признала законным возбуждение уголовных дел по фактам вандализма и повреждения памятников.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот период". Органом дознания возбуждено уголовное дело "вандализм", - сообщает прокуратура.
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры региона.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Уфе полиция поймала четверых подростков, потушивших Вечный огонь
6 марта, 14:41
 
ПроисшествияБлаговещенскРоссияОлег Имамеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала