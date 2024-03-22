Рейтинг@Mail.ru
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:59 22.03.2024 (обновлено: 15:00 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/premiya-1934947075.html
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 22.03.2024
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры
Художник Алексей Крюков, исследователь Менги Ондар из Тувы и виолончелист Александр Рамм стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культур в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:59
2024-03-22T15:00
культура
россия
александр александрович
владимир толстой
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857999483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe246932f83e44dc281063c121361f9d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Художник Алексей Крюков, исследователь Менги Ондар из Тувы и виолончелист Александр Рамм стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культур в 2023 году, сообщил советник президента РФ Владимир Толстой."За вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы Крюкову Алексею Александровичу, художнику, - за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы... За вклад в сохранение и развитие культурного наследия тувинского народа премию получит Менги Васильевна Ондар, замдиректора центра развития тувинской традиционной культуры имени Ондара... За вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность Рамму Александру Александровичу, виолончелисту", - сказал Толстой на пресс-конференции.Также лауреатами премии президента РФ стали президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко, руководитель Московской хореографической академии Марина Леонова и директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов.По словам Толстого, вручение премии пройдет во вторник, 26 марта, в Кремле.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
https://ria.ru/20231218/intervidenie-1916440018.html
https://ria.ru/20231218/initsiativy-1916435767.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857999483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2853563941d0e92276b983a999daa9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр александрович, владимир толстой, общество
Культура, Россия, Александр Александрович, Владимир Толстой, Общество
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры

Толстой: Крюков, Ондар и Рамм стали лауреатами премии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкХудожник Алексей Крюков
Художник Алексей Крюков - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Художник Алексей Крюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Художник Алексей Крюков, исследователь Менги Ондар из Тувы и виолончелист Александр Рамм стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культур в 2023 году, сообщил советник президента РФ Владимир Толстой.
«
"За вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы Крюкову Алексею Александровичу, художнику, - за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы... За вклад в сохранение и развитие культурного наследия тувинского народа премию получит Менги Васильевна Ондар, замдиректора центра развития тувинской традиционной культуры имени Ондара... За вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность Рамму Александру Александровичу, виолончелисту", - сказал Толстой на пресс-конференции.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Мишустин заявил о планах провести первое "Интервидение" в 2024 году
18 декабря 2023, 11:41
Также лауреатами премии президента РФ стали президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко, руководитель Московской хореографической академии Марина Леонова и директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов.
По словам Толстого, вручение премии пройдет во вторник, 26 марта, в Кремле.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры
18 декабря 2023, 11:30
 
КультураРоссияАлександр АлександровичВладимир ТолстойОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала