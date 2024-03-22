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Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 22.03.2024
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры
Художник Алексей Крюков, исследователь Менги Ондар из Тувы и виолончелист Александр Рамм стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культур в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:59
2024-03-22T14:59
2024-03-22T15:00
культура
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александр александрович
владимир толстой
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Художник Алексей Крюков, исследователь Менги Ондар из Тувы и виолончелист Александр Рамм стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культур в 2023 году, сообщил советник президента РФ Владимир Толстой."За вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы Крюкову Алексею Александровичу, художнику, - за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы... За вклад в сохранение и развитие культурного наследия тувинского народа премию получит Менги Васильевна Ондар, замдиректора центра развития тувинской традиционной культуры имени Ондара... За вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность Рамму Александру Александровичу, виолончелисту", - сказал Толстой на пресс-конференции.Также лауреатами премии президента РФ стали президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко, руководитель Московской хореографической академии Марина Леонова и директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов.По словам Толстого, вручение премии пройдет во вторник, 26 марта, в Кремле.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
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россия, александр александрович, владимир толстой, общество
Культура, Россия, Александр Александрович, Владимир Толстой, Общество
Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры
Толстой: Крюков, Ондар и Рамм стали лауреатами премии
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Художник Алексей Крюков, исследователь Менги Ондар из Тувы и виолончелист Александр Рамм стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культур в 2023 году, сообщил советник президента РФ Владимир Толстой.
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"За вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы Крюкову Алексею Александровичу, художнику, - за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы... За вклад в сохранение и развитие культурного наследия тувинского народа премию получит Менги Васильевна Ондар, замдиректора центра развития тувинской традиционной культуры имени Ондара... За вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность Рамму Александру Александровичу, виолончелисту", - сказал Толстой на пресс-конференции.
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Также лауреатами премии президента РФ стали президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко, руководитель Московской хореографической академии Марина Леонова и директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов.
По словам Толстого, вручение премии пройдет во вторник, 26 марта, в Кремле.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
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