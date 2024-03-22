https://ria.ru/20240322/premiya-1934947075.html

Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры

Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 22.03.2024

Названы лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры

Художник Алексей Крюков, исследователь Менги Ондар из Тувы и виолончелист Александр Рамм стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культур в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:59

2024-03-22T14:59

2024-03-22T15:00

культура

россия

александр александрович

владимир толстой

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857999483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe246932f83e44dc281063c121361f9d.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Художник Алексей Крюков, исследователь Менги Ондар из Тувы и виолончелист Александр Рамм стали лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культур в 2023 году, сообщил советник президента РФ Владимир Толстой."За вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы Крюкову Алексею Александровичу, художнику, - за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы... За вклад в сохранение и развитие культурного наследия тувинского народа премию получит Менги Васильевна Ондар, замдиректора центра развития тувинской традиционной культуры имени Ондара... За вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность Рамму Александру Александровичу, виолончелисту", - сказал Толстой на пресс-конференции.Также лауреатами премии президента РФ стали президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко, руководитель Московской хореографической академии Марина Леонова и директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов.По словам Толстого, вручение премии пройдет во вторник, 26 марта, в Кремле.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

https://ria.ru/20231218/intervidenie-1916440018.html

https://ria.ru/20231218/initsiativy-1916435767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр александрович, владимир толстой, общество