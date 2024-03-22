https://ria.ru/20240322/predpriyatiya-1934850192.html

Посол рассказал о японских предприятиях, продолжающих работать в России

Посол рассказал о японских предприятиях, продолжающих работать в России - РИА Новости, 22.03.2024

Посол рассказал о японских предприятиях, продолжающих работать в России

Россия поддерживает те японские предприятия, которые продолжают работать в нашей стране, это возведено в ранг государственной политики, тем же компаниям, кто... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:26

2024-03-22T09:26

2024-03-22T13:30

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Россия поддерживает те японские предприятия, которые продолжают работать в нашей стране, это возведено в ранг государственной политики, тем же компаниям, кто ушел, но потом захочет вернуться, будет непросто восстановить свои позиции на российском рынке из-за высокой конкуренции, сказал новый посол России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в первом интервью после приезда в Токио."(Санкциями Японии) по позициям японских компаний в России был нанесён очень сильный удар. Мы активно и целенаправленно поддерживаем те японские предприятия, которые продолжают действовать у нас в стране, это осуществляется в рамках нашей государственной политики. Министерство промышленности и торговли, которое курирует это направление, старается поддерживать диалог с соответствующими коммерческими структурами, выявлять их потребности и оказывать максимально эффективное содействие", - сказал посол.При этом он отметил, что многие японские компании были вынуждены уйти под сильным давлением, их позиции занимают китайские компании."На многих направлениях, где японские компании столкнулись с давлением со стороны своего собственного политического руководства, они были вынуждены оставить целые сегменты рынка, уступив их конкурирующим китайским компаниям. Важно учитывать, что последние с точки зрения менеджеристской стратегии очень сильно выросли за последние 10 лет. У них эффективные практики, и, если в дальнейшем японские коммерческие организации вдруг решат вернуться, восстановить свои позиции на российском рынке им будет непросто", - подчеркнул посол.Ноздрев рассказал, что на санкцонную политику бизнес реагирует по-разному. "Кто-то пытается перестраховаться и полностью уходит с рынка. Некоторые, как я сказал, учатся работать в новых условиях. С учетом особой чувствительности данного вопроса не буду, естественно, называть конкретные компании, но им удалось отладить свои управленческие стратегии, и в целом они работают очень эффективно. Естественно, будем и далее их активно поддерживать", - сказал посол.Япония ввела несколько пакетов санкций против России, объявив о заморозке активов 257 организаций и компаний, 13 банков, 1058 человек, в том числе 330 человек из Крыма и новых регионов, запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний.Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934840609.html

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