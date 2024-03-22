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На Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах - РИА Новости, 22.03.2024
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14:00 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/prava-1934925570.html
На Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах
На Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах - РИА Новости, 22.03.2024
На Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах
Суд ограничил в родительских правах жительницу Краснодарского края, которая оставила шестерых маленьких детей в неотапливаемом доме в минусовую погоду, уехав... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:00
2024-03-22T14:00
происшествия
россия
краснодарский край
брюховецкий район
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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Суд ограничил в родительских правах жительницу Краснодарского края, которая оставила шестерых маленьких детей в неотапливаемом доме в минусовую погоду, уехав решать личные проблемы, уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по региону. По версии следствия, 19 января 32-летняя женщина более чем на сутки оставила своих шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет без присмотра и пищи в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек и уехала к бывшему сожителю в другой район края. "Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в оставлении в опасности своих малолетних детей (статья 125 УК РФ) и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ)… В настоящее время женщина ограничена судом в родительских правах", - говорится в сообщении. Отмечается, что дети изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр, где им оказывается психологическая помощь. Их мать в ходе допроса признала вину. Уголовное дело передано в суд. Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что детей в истощенном состоянии доставили в медучреждение. Мать пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, уехала в Брюховецкий район в гости, где находилась на протяжении четырёх дней. По данным надзорного ведомства, на тот момент в поселке средняя температура составляла примерно минус 4 градуса, дул сильный ветер. А мать вернулась только после требования сотрудников полиции и изъятия детей.
https://ria.ru/20240315/mladenets-1933156729.html
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, брюховецкий район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район
На Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах

СК: на Кубани мать, оставившую детей мерзнуть, ограничили в родительских правах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Суд ограничил в родительских правах жительницу Краснодарского края, которая оставила шестерых маленьких детей в неотапливаемом доме в минусовую погоду, уехав решать личные проблемы, уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, 19 января 32-летняя женщина более чем на сутки оставила своих шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет без присмотра и пищи в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек и уехала к бывшему сожителю в другой район края.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в оставлении в опасности своих малолетних детей (статья 125 УК РФ) и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ)… В настоящее время женщина ограничена судом в родительских правах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр, где им оказывается психологическая помощь. Их мать в ходе допроса признала вину. Уголовное дело передано в суд.
Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что детей в истощенном состоянии доставили в медучреждение. Мать пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, уехала в Брюховецкий район в гости, где находилась на протяжении четырёх дней. По данным надзорного ведомства, на тот момент в поселке средняя температура составляла примерно минус 4 градуса, дул сильный ветер. А мать вернулась только после требования сотрудников полиции и изъятия детей.
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