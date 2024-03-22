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В Благовещенске три человека погибли при пожаре
В Благовещенске три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 22.03.2024
В Благовещенске три человека погибли при пожаре
Трое мужчин погибли в пожаре днём в пятницу в частном жилом доме Благовещенска, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:28
2024-03-22T08:28
2024-03-22T11:05
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Трое мужчин погибли в пожаре днём в пятницу в частном жилом доме Благовещенска, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области в Telegram-канале. Возгорание произошло днём в пятницу по улице Шимановского. На место направились два боевых расчёта специализированной пожарно-спасательной части, спасатели амурского управления МЧС, всего 14 человек и 3 единицы техники. "Через 10 минут пожар был локализован, еще через 13 - ликвидировано открытое горение. Во время проведения работ звеном газодымозащитной службы в доме были обнаружены тела трех погибших мужчин, личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. Пожар повредил дом по всей площади. Проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о происшествии. Пожарные извещатели в доме не установлены, отмечается в сообщении МЧС."По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело "причинение смерти по неосторожности трем лицам", - сообщил СУСК региона.Следователь-криминалист осмотрел место происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Благовещенске три человека погибли при пожаре
Трое мужчин погибли в пожаре в частном жилом доме в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости.
Трое мужчин погибли в пожаре днём в пятницу в частном жилом доме Благовещенска, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области в Telegram-канале
.
Возгорание произошло днём в пятницу по улице Шимановского. На место направились два боевых расчёта специализированной пожарно-спасательной части, спасатели амурского управления МЧС, всего 14 человек и 3 единицы техники.
«
"Через 10 минут пожар был локализован, еще через 13 - ликвидировано открытое горение. Во время проведения работ звеном газодымозащитной службы в доме были обнаружены тела трех погибших мужчин, личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
Пожар повредил дом по всей площади. Проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о происшествии. Пожарные извещатели в доме не установлены, отмечается в сообщении МЧС.
"По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело "причинение смерти по неосторожности трем лицам", - сообщил СУСК региона.
Следователь-криминалист осмотрел место происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
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