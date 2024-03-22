https://ria.ru/20240322/pozhar-1934843202.html

В Благовещенске три человека погибли при пожаре

В Благовещенске три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 22.03.2024

В Благовещенске три человека погибли при пожаре

Трое мужчин погибли в пожаре днём в пятницу в частном жилом доме Благовещенска, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:28

2024-03-22T08:28

2024-03-22T11:05

происшествия

благовещенск

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Трое мужчин погибли в пожаре днём в пятницу в частном жилом доме Благовещенска, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области в Telegram-канале. Возгорание произошло днём в пятницу по улице Шимановского. На место направились два боевых расчёта специализированной пожарно-спасательной части, спасатели амурского управления МЧС, всего 14 человек и 3 единицы техники. "Через 10 минут пожар был локализован, еще через 13 - ликвидировано открытое горение. Во время проведения работ звеном газодымозащитной службы в доме были обнаружены тела трех погибших мужчин, личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. Пожар повредил дом по всей площади. Проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о происшествии. Пожарные извещатели в доме не установлены, отмечается в сообщении МЧС."По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело "причинение смерти по неосторожности трем лицам", - сообщил СУСК региона.Следователь-криминалист осмотрел место происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

благовещенск

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)