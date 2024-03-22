https://ria.ru/20240322/povrezhdeniya-1934843077.html

Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране

Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране - РИА Новости, 22.03.2024

Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране

Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:27

2024-03-22T08:27

2024-03-22T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934854337_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_86a56b6e55215e76df09a6c00e70b030.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Как утверждает глава ведомства Герман Галущенко, в части регионов есть перебои со светом. "Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", — уточнил министр.Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Запорожье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Город Кропивницкий Кировоградской области частично обесточен, в Кривом Роге и в Винницкой области повреждены инфраструктурные объекты.По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения, входящему в концерн "Укроборонпром", а также по двум ТЭЦ.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина