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Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране - РИА Новости, 22.03.2024
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08:27 22.03.2024 (обновлено: 10:10 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/povrezhdeniya-1934843077.html
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране - РИА Новости, 22.03.2024
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране
Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:27
2024-03-22T10:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Как утверждает глава ведомства Герман Галущенко, в части регионов есть перебои со светом. "Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", — уточнил министр.Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Запорожье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Город Кропивницкий Кировоградской области частично обесточен, в Кривом Роге и в Винницкой области повреждены инфраструктурные объекты.По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения, входящему в концерн "Укроборонпром", а также по двум ТЭЦ.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране

Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергетических объектов

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
Как утверждает глава ведомства Герман Галущенко, в части регионов есть перебои со светом.
"Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", — уточнил министр.
Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Запорожье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Город Кропивницкий Кировоградской области частично обесточен, в Кривом Роге и в Винницкой области повреждены инфраструктурные объекты.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения, входящему в концерн "Укроборонпром", а также по двум ТЭЦ.
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