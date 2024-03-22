https://ria.ru/20240322/povrezhdeniya-1934843077.html
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране - РИА Новости, 22.03.2024
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране
Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:27
2024-03-22T08:27
2024-03-22T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934854337_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_86a56b6e55215e76df09a6c00e70b030.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Как утверждает глава ведомства Герман Галущенко, в части регионов есть перебои со светом. "Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", — уточнил министр.Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Запорожье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Город Кропивницкий Кировоградской области частично обесточен, в Кривом Роге и в Винницкой области повреждены инфраструктурные объекты.По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения, входящему в концерн "Укроборонпром", а также по двум ТЭЦ.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934854337_0:64:960:784_1920x0_80_0_0_6640e4e6906f45e69555353661b0ebeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергетических объектов
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Минэнерго Украины сообщило в Telegram-канале
о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
Как утверждает глава ведомства Герман Галущенко, в части регионов есть перебои со светом.
"Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", — уточнил министр.
Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Запорожье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Город Кропивницкий Кировоградской области частично обесточен, в Кривом Роге и в Винницкой области повреждены инфраструктурные объекты.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения, входящему в концерн "Укроборонпром", а также по двум ТЭЦ.
На Украине поставили крест