https://ria.ru/20240322/poteri-1934938867.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 22.03.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки более 330 украинских... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:38

2024-03-22T14:38

2024-03-22T14:42

специальная военная операция на украине

работино

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки более 330 украинских военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение формированиям 28-й, 65-й механизированных, 128-й штурмовой бригад, 121-й и 126-й бригад теробороны, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степногорск, Щербаки, Степное Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области. Потери противника составили более 330 военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

работино

херсонская область

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работино, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)