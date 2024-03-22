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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 22.03.2024 (обновлено: 14:42 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/poteri-1934938867.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки более 330 украинских... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:38
2024-03-22T14:42
специальная военная операция на украине
работино
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки более 330 украинских военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение формированиям 28-й, 65-й механизированных, 128-й штурмовой бригад, 121-й и 126-й бригад теробороны, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степногорск, Щербаки, Степное Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области. Потери противника составили более 330 военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
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работино, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Работино, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли более 330 военных за неделю

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки более 330 украинских военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение формированиям 28-й, 65-й механизированных, 128-й штурмовой бригад, 121-й и 126-й бригад теробороны, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степногорск, Щербаки, Степное Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области. Потери противника составили более 330 военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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