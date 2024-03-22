https://ria.ru/20240322/poteri-1934937495.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении за неделю - РИА Новости, 22.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении за неделю

Российская группировка прикрытия государственной границы отразила все попытки украинских боевиков прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:35

2024-03-22T14:35

2024-03-22T14:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка прикрытия государственной границы отразила все попытки украинских боевиков прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей, ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Слаженными действиями войск группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта."За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более трёх тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

курская область

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вооруженные силы украины, курская область, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)