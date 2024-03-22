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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 22.03.2024 (обновлено: 14:41 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/poteri-1934937495.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении за неделю
Российская группировка прикрытия государственной границы отразила все попытки украинских боевиков прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:35
2024-03-22T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка прикрытия государственной границы отразила все попытки украинских боевиков прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей, ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Слаженными действиями войск группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта."За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более трёх тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
курская область
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вооруженные силы украины, курская область, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении за неделю

МО: ВСУ потеряли более 3 тыс военных на Белгородском направлении за неделю

© Минобороны РоссииКадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки
Кадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки
© Минобороны России
Кадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка прикрытия государственной границы отразила все попытки украинских боевиков прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей, ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Слаженными действиями войск группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта.
"За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более трёх тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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