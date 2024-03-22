Рейтинг@Mail.ru
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 22.03.2024 (обновлено: 16:50 22.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240322/postavki-1934986580.html
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок - РИА Новости, 22.03.2024
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок
Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:47
2024-03-22T16:50
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России."По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3908a5f8820098d184cd6fb06bc8ac30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок

В РФ поставки бензина на внутренний рынок в марте выросли на 13 тыс тонн в сутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России.
"По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.
Оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Украина угрожает российской нефти
19 марта, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала