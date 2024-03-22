https://ria.ru/20240322/postavki-1934986580.html

В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок

В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок - РИА Новости, 22.03.2024

В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок

Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:47

2024-03-22T16:47

2024-03-22T16:50

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России."По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)