https://ria.ru/20240322/postavki-1934986580.html
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок - РИА Новости, 22.03.2024
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок
Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:47
2024-03-22T16:47
2024-03-22T16:50
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России."По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В России увеличились поставки бензина и дизеля на внутренний рынок
В РФ поставки бензина на внутренний рынок в марте выросли на 13 тыс тонн в сутки